À Punt cridarà els valencians a resintonitzar-la en el botó 9 dels seus comandaments, del que "mai havia d'haver eixit"

Així ho ha assenyalat en la seua compareixença en la Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l'Espai Audiovisual de les Corts, a la qual ha acudit davant les sol·licituds de compareixença sol·licitades per tots els grups per a abordar la seua gestió en els primers cent dies en el càrrec, la situació de la societat, els projectes de futur i l'activitat durant la pandèmia de Covid-19.

Costa ha instat a apel·lar a eixe "imaginari col·lectiu" de la ciutadania amb l'extinta Canal 9 que fa que la gent puga fidelitzar la televisió en el 9.

Respecte a la crisi sanitària de la Covid-19, ha destacat que la radiotelevisió ha aconseguit "sintonitzar amb l'audiència" i ha agraït la seua tasca als treballadors de la casa, que en una situació "de por, quan ningú havia de ni volia eixir al carrer, també se la van jugar per a donar el servici públic".

"La foto del servici públic d'À Punt quedarà sempre en la memòria de tota la societat valenciana per la seua contribució a la retransmissió d'allò que estava passant", ha dit, destacant que no hi ha hagut cap cas positiu intern de coronavirus en la plantilla.

Ha precisat que la mitjana de teletreball en la societat i la corporació ha sigut del 40%, arribant al 90% en alguns departaments, i els costos derivats de la pandèmia "no han compromès en cap cas ni la continuïtat del servici ni les previsions pressupostàries per a la pròxima temporada".

En concret, Costa ha xifrat en 64.000 euros el cost de les substitucions del personal de baixa per pertànyer a col·lectius vulnerables, i en 130.000 euros el de la compra de material de seguretat i protecció davant del virus.

"No puc amagar que es van viure moments de gran tensió", ha admès, però ha agregat: "Era el moment de fer-nos imprescindibles, hora de demostrar la transcendència de comptar amb una radiotelevisió pública".

Així, ha posat en valor que es van triplicar les hores de directes, fins a 160 al mes, es va mantindre l'oferta d'entreteniment i es va apostar també pel contingut educatiu en la televisió.

PUBLICITAT I AUDIÈNCIES EN PANDÈMIA

Sobre els ingressos publicitaris "en temps de pandèmia", ha indicat que el mes de març es presentava amb la predicció de la major recaptació, d'uns 140.000 euros, vinculada en part a les festes i l'entrada de publicitat nacional, i finalment va ser de 96.300 euros, un 13% més que un any abans, en un mercat en què les televisions nacionals i la FORTA estaven en descens.

A l'abril la facturació va rondar els 86.000 euros (+8,22% interanual) i al maig es va reflectir l'efecte Covid, amb 70.000 euros, encara que ha destacat que "una desena de nous clients es van sumar a la cartera anunciants en veure l'augment de l'audiència". El mes de juny apunta a una "tímida recuperació" amb quasi 130.000 euros.

Enguany "no serà fàcil", ha advertit, però ha assegurat que ell mateix s'està ocupant personalment de visitar empreses i oferir-los À Punt com a marc per a les seues promocions.

Respecte a l'audiència, ha assenyalat que milers d'espectadors han descobert À Punt durant la pandèmia i "eixe aparent superpoder comporta una important responsabilitat: mantindre a com siga eixe compromís de qualitat". I ha instat a fer-ho a l'estiu, quan tradicionalment baixa el consum televisiu, i especialment amb la nova programació a la tardor.

Les xifres "permeten ser optimistes", ha dit, ja que la televisió va arribar a l'abril i maig a 2,5 milions d'espectadors i la mitjana diària ha sigut de 30.000. "Seguim treballant per a trobar la fórmula màgica amb la qual anar creixent", ha dit.