Oltra sobre el finançament: "Un cos no se subjecta sense esquelet, però també calen musculatura i òrgans"

Oltra s'ha pronunciat en aquests termes en la roda de premsa després del ple del Consell, en ser preguntada per si és suficient eixa declaració de Sánchez. "Benvinguda siga aquesta declaració d'intencions, però després volem posar el dit per a veure si l'esquelet va agafant forma i se'n va afegint tot el que necessita per a ser un cos", ha manifestat.

La portaveu del Consell i coportaveu de Compromís ha afirmat que "òbviament està bé que hi haja compromís del Govern d'Espanya" d'anar "concretant" allò que va ser un pacte de l'inici de la legislatura en relació amb el finançament.

"Pareix que es concreta, de moment en forma d'esquelet", ha dit, per a reconéixer que "és cert que un cos no se subjecta sense esquelet", però ha advertit que també necessita "musculatura, sistema nerviós i òrgans vitals" perquè estiga complet.

"Però sempre està bé que es recorde que és una assignatura pendent des de l'any 2014; que el sistema està caducat i que castiga especialment la Comunitat Valenciana perquè tots els ministres d'Hisenda dels últims anys han reconegut que està injustament tractada i que som l'única autonomia que està empobrida i és pagadora neta, la qual cosa ens lleva moltes possibilitats". Per açò, ha insistit que la Comunitat Valenciana vol un sistema de finançament "que siga constitucional i just".