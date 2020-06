¿Cómo se puede dirigir un equipo en situaciones difíciles con tendencia al caos como la actual?

Nos ha tocado vivir una situación sin precedentes que, a nivel empresarial, ha llevado a tomar decisiones complejas en tiempo récord. Además, en un escenario de juego poco estable ya que las reglas cambiaban a tiempo real, conforme llegaban nuevas informaciones sobre la evolución del virus o las medidas que el Gobierno tomaba al respecto.

En tiempos de incertidumbre como este, es importante contar con gente capaz de tomar decisiones rápidas y acertadas en el mundo empresarial. Personas capaces de dirigir mientras aprenden, corrigen y se adaptan. Situaciones con tendencia a implicar cambios en cortos periodos de tiempo, como la actual, requieren un modelo de gestión empresarial diferente al que estamos acostumbrados.

En The Google School for Leaders, el centro desde el que Google está estudiando y tratando de comprender el futuro del desarrollo del liderazgo, lo tienen claro. En primer lugar, han llegado a la conclusión de que es importante (ya que no se vive lo mismo) diferenciar entre situaciones de caos o complejas. Ambas tienen en común que son imprevisibles, por lo que resulta importante estar preparado para cuando puedan ocurrir porque no se avisará con tiempo, pero, si se estudia a fondo, más allá, hay más diferencias que similitudes. Mientras que la complejidad puede verse como un reflejo de nuestro propio día a día y lo que nos obliga es a estar en un continuo estado de alarma, preparados para todo aquello que pueda acontecer ya que, lo importante es reaccionar bien y a tiempo. Por su parte, el caos, requiere una línea de actuación rápida y contundente, que ofrezca directrices claras para ir todos en una misma dirección.

Desde la web Think with Google tratan en profundidad la diferencia entre estos dos conceptos y, además, presentan una serie de consejos prácticos que poder aplicar en una organización en este tipo de situaciones y salir airoso.