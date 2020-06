Coronavirus.- La Comunitat Valenciana no registra morts i suma 8 positius en les últimes 24 hores

Segons el balanç oferit per la Conselleria de Sanitat, s'han detectat 8 nous casos de Covid-19 mitjançant proves PCR des de l'última actualització que eleven a 11.509 el total de positius en la regió des que va començar la pandèmia.

Per províncies, no hi ha hagut nous positius a Castelló (acumula 1.603 en total), s'ha registrat un a Alacant (3.958 en total) i set en la província de València (5.941 en total). Cal sumar altres set casos no assignats, dels quals cap és de l'última jornada.

Es tracta del segon dia consecutiu en el qual no es registren nous casos en la província de Castelló i la consellera Ana Barceló ha destacat que eixes dades "són esperançadores per a tota la Comunitat Valenciana", una cosa que "anima a seguir treballant per a véncer, tots junts, al virus".

En aquests moments queden actius 2.049 casos, la qual cosa suposa un 11,3% del total de positius.

Respecte a les altes, segueixen en ascens i s'han registrat un total de 38 altes en l'última jornada. Són ja 14.558 les persones que s'han curat des que va començar la pandèmia: 1.705 en la província de Castelló, 4.986 en la d'Alacant i 7.862 en la de València, a les quals cal sumar altres cinc corresponents a desplaçats.

El nombre de pacients ingressats en els hospitals valencians per coronavirus també reflecteix una evolució positiva i va reduint-se dia a dia. En aquests moments hi ha 62 persones ingressades per Covid-19, d'elles 7 en les Unitats de Vigilància intensiva de la Comunitat.

Hi ha quatre hospitalitzats en la província de Castelló, que no té pacients en UCI; 28 en la província d'Alacant, d'ells 4 en la UCI; i 30 en la província de València, d'ells 3 en la UCI.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.281 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 496.

Així mateix, el nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 431.433, de les quals 311.127 han sigut PCR i 120.306 test ràpid.

LA SITUACIÓ EN LES RESIDÈNCIES

A dia de hui hi ha algun cas positiu en 13 centres (0 en la província de Castelló, 2 en la d'Alacant i 11 en la província de València). Des de l'última actualització hi ha quatre residents que han donat positiu.

Es troben sota vigilància activa de control sanitari 8 residències a la Comunitat: dos en la província d'Alacant i sis en la de València.