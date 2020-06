Principi d'acord per a reduir les hores lectives del professorat en Primària i Secundària en el curs 2021-22

En la Mesa Sectorial celebrada aquest dijous s'han abordat les mesures d'organització per a garantir la seguretat i la presencialitat per a l'inici del pròxim curs 2020-21, a les quals se suma la proposta de reducció d'una hora lectiva per al professorat que treballe per àmbits en Primer de l'ESO, que dedicarà a les tasques de coordinació de continguts entre departaments, ha informat el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

Aquest principi d'acord ha sigut construït i valorat positivament pels sindicats STEPV, CCOO-PV, CSIF i UGT, mentre que ANPE ha manifestat que es pronunciarà quan analitze l'esborrany d'acord, segons les mateixes fonts.

Segons el conseller, aquest pas que espera tancar la setmana vinent "és de gran importància" perquè és un exemple de com tota la comunitat educativa treballa junta i unida "per a traçar els reptes del pròxim curs sense deixar de costat la progressiva millora de les condicions laborals per als docents durant aquesta legislatura".

I ha afegit: "Amb aquest principi d'acord treballarem de forma conjunta perquè el curs 2021-2022 els mestres i mestres passen de les actuals 25 hores lectives a 23 i el professorat dels instituts de 19 a 18 hores lectives, millorant les condicions laborals prèvies a les retallades d'anteriors governs".

Per la seua banda, el secretari autonòmic d'Educació i FP, Miquel Soler, ha afegit que aquest principi d'acord "és transcendental perquè el pròxim curs començarà amb mesures excepcionals en els centres educatius que comportaran una important inversió per a garantir la seguretat i l'ensenyament presencial" i és important que tots treballen "en la mateixa direcció".

"A més, ens pareix molt adequat establir millores en les condicions laborals dels docents amb dates i mesures concretades: el pròxim curs el professorat de Primer de l'ESO que treballe per àmbits tindrà una hora més per a tasques de coordinació i en el curs 2021-2022 es faran efectives les reduccions d'hores lectives que hem especificat per a tot el professorat", ha subratllat.

Els responsables d'Educació de la Generalitat han reiterat el seu agraïment al professorat valencià "pel gran treball i adaptabilitat mostrat durant aquests mesos i per estar al costat de l'alumnat i les seues famílies en tot moment".

"El pròxim curs començarà amb mesures organitzatives que garantisquen la seguretat de totes i tots. El servici públic educatiu dels professionals de l'educació és vital per a assegurar un ensenyament presencial tan necessària per a la socialització i el desenvolupament emocional de l'alumnat. Els i les docents són imprescindibles i ens tindran del seu costat per a fer-ho possible", han afegit.

MODEL ORGANITZATIU ADAPTAT

En la Mesa Sectorial, Educació i sindicats han tractat l'inici del pròxim curs 2020-21. Fruit de les diferents reunions mantingudes en el Fòrum Educatiu Valencià i de les mesures de seguretat genèriques marcades pel Ministeri de Sanitat, la Conselleria ha elaborat el model organitzatiu per a garantir la seguretat i l'ensenyament presencial en els centres educatius el pròxim curs.

Per a açò, Educació farà arribar des de hui als centres educatius un document on es marquen les pautes organitzatives, acompanyat en cada cas d'un quadre específic perquè cada centre s'organitze de manera específica atenent les seues necessitats.

En unes setmanes els centres enviaran la seua organització a la Conselleria i aquesta mobilitzarà els recursos necessaris del finançament extraordinari estatal que corresponga al territori valencià en matèria d'Educació per a cobrir totes les necessitats en funció de cada centre.