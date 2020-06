No puedes perderte el mejor cine de verano por edades

El cine de verano regresa y aunque el 2020 ha aplazado muchos estrenos cinematográficos existen algunas películas imprescindibles que, si todavía no has visto, las vacaciones de verano es la mejor época para disfrutarlas y que no se te acumulen con la llegada de los nuevos estrenos.

Esta lista tiene en cuenta tus gustos y edad para que llegado el momento de cine veraniego con tu familia o amigos podáis evitar las típicas discusiones para elegir qué película ver.

'Buñuel en el laberinto de las tortugas'

Una película de animación, que se puede disfrutar con toda la familia, te enseñará la cronología del famoso documental sobre las Hurdes rodado por el turolense Luis Buñuel y la desconocida historia del oscense Ramón Acín, quien pagó la producción gracias a un boleto de lotería y una promesa. La suerte del Gordo de la Lotería de Navidad cayó un 22 de diciembre de 1932 fue donde Ramón Acín, líder anarquista, profesor y artista reputado se llevó 100.000 pesetas gracias al boleto 29757. Meses antes de la suerte, Acín le había prometido a su amigo Buñuel que si le tocaba la lotería le produciría un documental sobre una comarca pobre del norte de Extremadura, que se convirtió, mejor dicho, en una película surrealista. Así nació 'Las Hurdes. Tierra sin pan'.

'Campeones'



Otra película española para el público familiar que seguro que cautiva a todos los miembros de la casa, sea cuales sean los gustos de cada uno. Ganadora del Goya a la Mejor Película el pasado año, donde se cuenta la historia de un entrenador de baloncesto que es condenado a entrenar a un grupo de chicos discapacitados intelectuales. Lo que comienza siendo un trabajo forzado, acaba ayudándole a salir de su crisis existencial con humor y emoción.

'Dolor y Gloria'

Y del Goya a Mejor Película 2019 a la mejor de este 2020: 'Dolor y Gloria', considerada la obra maestra de Pedro Almodóvar. Eso sí, pasamos de la comedia al drama.

Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso, recuerda toda su trayectoria vital y profesional desde su humilde infancia en un pueblo valenciano en los años 60. Salvador, encarnado por Antonio Banderas, tiene vivos recuerdos de sus primeros amores, deseos y su primer amor adulto en el Madrid de los 80. Sin olvidar su temprano gusto por el cine.

'Frozen II'

Uno de los estrenos de Disney más esperados de este año que llenó las salas de cine y si todavía no la has visto es una buena opción con amigos o familia para ver en el cine de verano. Elsa y sus aventuras congeladas vuelve a la carga, quién sabe, igual en la búsqueda que hace en esta película encuentra mucho más de lo que esperaba.

