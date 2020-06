Cultura.- Primal Scream, Metronomy, Chk chk chk i Amaia, entre les primeres confirmacions del Low Festival 2021

A més, la cita musical de Benidorm (Alacant) avança que Sidonie, Novedades Carminha, El Columpio Asesino, Belako, Elyella, Rufus T. Firefly, Toundra, Derby Motoreta's Burrito Kachimba i Ginebras completen la tanda de nous noms per al cartell.

Fa unes setmanes, l'organització del festival va avançar que el dia 25 de juny començaria a desvetlar el line-up per a la pròxima edició i hui ha donat a conéixer els primers 13 artistes.

Primal Scream no podia faltar a la seua cita amb el Low, on "descarregarà tota la seua potència sobre l'escenari". Per la seua banda, els britànics Metronomy aterraran en la Ciutat Esportiva Guillermo Amor per primera vegada.

Chk Chk Chk és el tercer gran nom internacional que estarà en el line-up del 2021 amb tot l'"arsenal de hits" que els caracteritza. Dins del panorama nacional, els primers artistes reconfirmats per a la pròxima edició són artistes d'altura com Amaia, Sidonie, Novedades Carminha, El Columpio Asesino, Belako, Elyella, Rufus T. Firefly, Toundra, Derby Motoreta's Burrito Kachimba i Ginebras.

Low Festival tornarà el 2021, després de la cancel·lació del 2020 a causa de la pandèmia de Covid-19, a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor. Durant els dies 30, 31 i 1 de juliol i agost Benidorm tornarà a reunir indie, pop i electrònica del panorama nacional i internacional, amb més de 60 artistes preparats per a retornar a tots els 'lowers' la il·lusió per la música en directe i els retrobaments tan esperats, asseguren els responsables del certamen en un comunicat.

ABONAMENTS I DEVOLUCIONS

Des de l'organització expliquen que els posseïdors d'un abonament per a l'edició de 2020 poden usar-ho per al pròxim any sense necessitat de realitzar cap gestió.

Per contra, per a qui necessite rebre l'import del seu abonaments, el festival obri aquest dijous el termini de devolucions que s'ampliarà fins al dia 10 de juliol. Per a dur a terme el procés, cal omplir el formulari que apareix en les xarxes socials i web del festival.