El ple de l'Ajuntament de València aprova provisionalment el canvi de planejament del Museu de Belles arts

El nou planejament ha tirat endavant de manera provisional amb els vots a favor del govern local que conformen Compromís i PSPV i ha comptat amb l'abstenció dels tres grups de l'oposició: PP, Cs i Vox. En concret, en el ple s'ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla Especial de Protecció (PEP)-EBIC nº 8 (modificació de la qualificació de la parcel·la del Museu de Belles arts Sant Pius V i Parc de Vivers).

Abans de començar la sessió plenària, Sandra Gómez ha destacat, en declaracions als mitjans de comunicació, la "importància" d'aquesta modificació urbanística i ha insistit en la decisió de "derrocar el mur que separa Sant Pius V del Parc de Vivers".

"Anem a integrar tot eixe entorn, que és BIC (Bé d'Interés Cultural), amb el barri", ha assenyalat, al mateix temps que ha ressaltat que hi haurà "un nou jardí d'escultures que va a permetre també obrir les activitats del museu a tots els veïns i veïnes de la zona".

El projecte proposa, com ha apuntat Gómez, derrocar el mur de la part posterior del museu, en el carrer Vuelta del Ruiseñor, que guanyarà tot l'espai públic fins a la façana de l'edifici. D'altra banda, el museu s'amplia amb un jardí d'escultures que albergarà una nova entrada, en la part que dona a Vivers. Per a escometre aquestes actuacions és necessari modificar el planejament actual de l'entorn, el Pla Especial de Protecció del BIC Museu Sant Pius V.

En conseqüència, el sòl que proposa el projecte del ministeri com a nou límit del museu amb l'ampliació passarà a classificar-se com a educatiu-cultural, mentre que l'espai guanyat entre el mur i l'edifici passarà a ostentar una qualificació de xarxa viària, ha detallat l'Ajuntament. Açò permetrà realitzar la corresponent permuta de terrenys entre l'administració central i la local, ha agregat aquesta última.

El PEP-EBIC estableix protecció per al museu i el Parc de Vivers. Per al Museu de Belles arts s'estableix el nivell de Bé d'Interés Cultural en la categoria de Monument. No obstant açò, en la fitxa de catàleg es fixa que en els espais lliures annexos al museu, objecte de la modificació puntual del planejament, no estan protegits. Per al Jardí de Vivers, s'estableix un nivell de protecció de BIC com a Jardí Històric de Rellevància Local.