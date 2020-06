Susi Caramelo: "Le pregunté a mi madre si le importaba que enseñara el pecho en televisión y le daba igual"

Es, según ella se define, "muy burra" y suelta "muchas barbaridades por la boca", pero en tiempos de corrección política gris y aburrida, sus reportajes sin pelos en la lengua y sus preguntas, capaces de descolocar al famoso más aguerrido, se convirtieron en algo refrescante y distinto.

Las que faltaban y su trabajo como reportera encumbró a Susi Caramelo como personaje televisivo y ahora estrena su propio programa, Caramelo, disponible en Movistar+ desde el próximo miércoles, 1 de julio (en #0 a las 22.00h y bajo demanda).

La humorista catalana atiende a los medios y habla sobre su trabajo. "No tengo filtros, digo lo que se me pasa por la cabeza", dice, aunque el programa no es ponerse a grabar al buen tuntún: "Hay un 50% de guión, porque el programa lo llevamos muy preparado y un 50% de improvisación porque tienes que esperar las reacciones de la gente y nunca se sabe qué te vas a encontrar".

En el programa veremos a Susi Caramelo en el papel de protagonista, de entrevistadora, de conductora... pero también en su faceta más personal. "Vamos a intentar cumplir los deseos y sueños de Susi Caramelo", explica sobre el espíritu del programa María José Rodríguez, gerente de contenidos de #0 y producción propia en Movistar+. Y Susi Caramelo advierte: "Mis sueños son muy locos".

20minutos.es le pregunta cómo lleva su familia eso de verla en televisión diciendo tacos y haciendo locuras y gamberradas.

"Mi familia no me juzga", dice Susi Caramelo. "Siempre me han apoyado, cuando pasó el tema del pecho le pregunté antes a mi madre si no le importaba que lo enseñara en televisión y a mi madre le da exactamente igual [enseñó el pecho en una alfombra roja, durante un reportaje]. Sabe quien soy, soy buena hija y mi familia no se va a asustar de nada, porque soy muy burra y llevo siendo así desde hace muchos años, suelto muchas barbaridades por la boca y están más que acostumbrados", explica.

Susi Caramelo pregunta a los famosos en los eventos a los que acude sin tapujos y siempre bromeando, algo que suelen entender sus 'víctimas'. "Sólo en un par de casos se han tomado a mal algo que les he dicho, entiendo que no todo el mundo tiene el mismo humor ni encaja igual las bromas".

Una de esas ocasiones fue con una conocida actriz cuyo nombre no revela. "Una actriz a la que admiro y me encanta y se enfadó mucho conmigo y me quedé diciendo… jo, no quiero que esta mujer se enfade conmigo. Su nombre era muy común y le pregunté si no preferiría llamarse de otra manera, era una pregunta muy inocente, pero se lo tomó muy a mal", rememora Caramelo, que se define como "pícara, pero no maleducada".

Su éxito repentino no ha hecho despegar los pies del suelo, si es que los tuvo allí alguna vez, a la humorista. "Cuando te dicen cosas buenas tampoco hay que creérselo demasiado... no hay que tomarse a la tremenda ni las cosas buenas ni las malas", explica sobre su filosofía con la fama.

Una fama que no la ha ayudado en su búsqueda incansable de tener un novio bien parecido. "Me pilló con novio al principio del confinamiento y luego me quedé sin novio y estoy a dos velas", revela.

La cómica y ahora presentadora se toma muy en serio el coronavirus: "Estoy portándome súper bien, no ligo nada. Mi madre va a venir a visitarme y no la quiero poner en peligro".

Aunque, eso sí, ya bromeando, o no, revela sus planes para ligar: "Hay un Tinder de famosos y me quiero meter ahí, eso me interesaría". Por ahora, en las redes del común de los mortales no ha tenido mucha suerte: "Se me acercan frikis por Instagram que me dicen cosas raras", dice resignada.