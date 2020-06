Reese Witherspoon dice que no entendió lo que era la homosexualidad hasta que llegó a Los Ángeles

La actriz Reese Witherspoon protagoniza y produce la serie Little Fires Everywhere (Pequeños fuegos por todas partes), de Hulu y disponible en Amazon Prime Video, una ficción en la que su personaje tiene una falta de conocimiento sobre lo que es la homosexualidad.

Algo así le pasó a la propia actriz, hace 30 años, con una serie de experiencias que ha incorporado al guió de la serie, basada en la novela de Celeste Ng de 2017.

"Yo era un adolescente entonces", dice Witherspoon recordando cuando viajó por primera vez a Los Ángeles para un casting". ¿Qué dijo mi mamá sobre sexualidad, raza, clase? ¿Cuáles fueron las cosas que me dijeron que tal vez eran ciertas o no? ¿Cómo era insensible?", trataba de rememorar la actriz en una entrevista en Variety.

"Nadie me habló de sexualidad cuando era adolescente. No entendí qué era la homosexualidad. Mis abuelos no me lo explicaron; mis padres no me lo explicaron", hacía ver la intérprete, de 44 años.

"Tuve que aprender [qué era la homosexualidad] de alguien que conocí en una audición en Los Ángeles", confesaba la acriz.

"Incorporamos a la serie parte de la conversación que tuve con mi abuela después", dijo Witherspoon. "Ella dijo: 'La homosexualidad es muy rara, Reese. Eso no es algo que suceda muy a menudo'... Y lo pusimos en el guión", contaba.