Dos proyectos liderados por Valenciaport, galardonados en los Premios Mundiales de Sostenibilidad en Puertos 2020

20M EP

Los proyectos europeos GREEN C PORTS y LOOP-PORTS, coordinados por la Fundación Valenciaport y en los que participa la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), han sido galardonados en los Premios Mundiales de Sostenibilidad Portuaria 2020 de la International Association of Ports and Harbors (IAPH) en las categorías de 'Infraestructura Resiliente' y 'Clima y Energía' respectivamente.