Un ataque de lobos acaba con la vida de 9 ovejas, otras tantas desaparecidas y 13 heridas en Barreras (Salamanca)

Un ataque de loboS en Barreras, perteneciente al término municipal de Villasbuenas (Salamanca), ha terminado con la vida de nueve ovejas, nueve desaparecidas y 13 con heridas, además de diez abortos.

Así lo ha señalado Asaja Salamanca en un comunicado tras el ataque durante el fin de semana pasado a una explotación de ovino en extensivo de su socio, José Antonio Mayoral Hernández, en lo que ha sido "una pérdida irreparable por su magnitud y por las pérdidas económicas que deja, más de 3.000 euros en un solo día".

Según la organización profesional, "el lobo ha dejado, de una partida de 220 ejemplares de churras y merinas, nueve ovejas muertas, nueve desaparecidas, 13 mordidas y, de momento, una decena de abortos, cifra que irá en aumento debido al malestar del ganado que se encuentra estresado y nervioso".

"El domingo por la mañana, estábamos empacando y le dije a mis hijos que fueran a echar un ojo a las ovejas y se encontraron con una oveja colgada de una alambrada, atascada; buitres, comiéndose una de las muertas, una tragedia", ha asegurado el afectado a través de la información facilitada por Asaja a Europa Press.

"El expediente no está aún cerrado pues siguen muriendo ovejas; los ataques no se pasan en un día. De hecho, teníamos hechas ya las ecografías y, de 220, 150 iban a parir. En muchos casos, están teniendo abortos sanguíneos y eso deja estériles a las ovejas; no se van a volver a quedar preñadas. Y, si la Junta sólo va a valorar el coste de las muertas, iré mucho más lejos; a los tribunales si hace falta", ha apuntado José Antonio Mayoral, según Asaja.