Scarlett Johansson denuncia que ahora siente más presión que nunca para mantenerse delgada

Scarlett Johansson asegura que las estrellas de Hollywood ahora están mucho más presionadas para verse delgadas y ha descrito la situación como "mucho peor" que antes.

"Siempre ha habido presión sobre las actrices para mantenerse delgadas. Hay una escena en una de mis películas favoritas, All About Eve (Eva al desnudo), donde Bette Davis está dando vueltas por la habitación, terriblemente molesta por algo, y ella coge un chocolate, lo baja, lo levanta de nuevo, lo baja de nuevo... finalmente, se rinde y se lo come, pero solo después de una gran lucha", indica la actriz a la revista Candis.

"En aquel entonces había presión. Pero ahora es mucho peor", sostiene.

"Hay una forma saludable de mantener ese peso y hay una forma poco saludable"

La intérprete actriz compartió que sigue una dieta "natural" y dijo que le gusta estar "delgada, pero saludable". "Hay un peso específico que me gusta mantener, que es delgada, pero saludable. Pero hay una forma saludable de mantener ese peso y hay una forma poco saludable".

La estrella del cine asegura que es demasiado "paranoica" en cuanto a su propia salud. "No me gusta hablar sobre cómo otras personas eligen vivir sus vidas, pero, para yo soy demasiado paranoica sobre mi propia salud como para tomar el camino de los trastornos alimentarios. Prefiero mantenerme en forma de la manera natural".