El Consejo de Administración del Operador Energético de Pamplona acuerda llevar a aprobación su liquidación

Tras más de un año desde su constitución legal, el Operador Energético no ha podido comenzar a operar ya que al estar el Ayuntamiento de Pamplona sujeto a un plan financiero-fiscal del Gobierno de Navarra por no haber ejecutado las Inversiones Financieramente Sostenibles "no tiene capacidad para inscribir sociedades en el Registro Mercantil".

Su constitución fue aprobada por el pleno el 7 de junio de 2018 y las escrituras se rubricaron en septiembre de ese año, durante la anterior legislatura, ha explicado el Consistorio pamplonés en una nota.

El Operador Energético era una sociedad limitada constituida como ente instrumental, con actividad mercantil. Sus órganos de gobierno están conformados por la Junta General constituida por el pleno, el Consejo de Administración y la Gerencia. Este lunes se ha aprobado el nombramiento de sus nuevos presidente y vicepresidente de acuerdo a la corporación municipal elegida en las últimas elecciones.

El 2 de julio está prevista la elección del representante del Pleno en el Consejo de Administración, de manera que a partir del 3 de julio se pueda aprobar su liquidación. En la sesión de hoy también se han aprobado las cuentas y se ha acordado el cese del gerente, quien continuará como hasta ahora desarrollando su labor en la Agencia Energética.

Entre los objetivos del operador estaban comprar y vender electricidad 100% renovable y reinvertir parte los ingresos generados en programas para paliar la pobreza energética. Sin embargo, tal y como se ha indicado en el Consejo, para poder trabajar en programas de pobreza energética era necesario contar con más de 800.000 personas abonadas, algo inviable en el término municipal de Pamplona.

IMPULSAR LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Otro de sus objetivos, que serán asumidos por la Agencia Energética, eran gestionar las instalaciones fotovoltaicas municipales y procurar su extensión y facilitar de manera paralela que ese tipo de instalaciones de energía verde sean también colocadas por parte de la ciudadanía y de agentes sociales.

Según ha indicado el Consistorio, ya está actuando en estos momentos como consumidor y como productor de energías renovables. La primera instalación fotovoltaica destinada a venta a mercado se instaló en 2001.

El patrimonio municipal de generación eléctrica incluye 30 instalaciones de energía solar fotovoltaica repartidas en los tejados de edificios municipales (22 en colegios públicos) y en pérgolas integradas en el mobiliario urbano. De ellas, 24 están conectadas a red y 6 son de autoconsumo; estas últimas empezadas a montar a partir de 2018.

La última instalación fotovoltaica se instaló en el edificio de Seguridad Ciudadana, situado en Monasterio de Irache, 2. Es la más grande permitiendo aumentar un 24% la potencia total. A todas ellas se unen dos instalaciones de geotermia (una en una escuela infantil y otra en el Molino de Caparroso); cuatro instalaciones de biomasa y 15 instalaciones de energía solar térmica en colegios y polideportivos principalmente.

Tras la decisión adoptada este lunes, el Ayuntamiento continuará trabajando en el proyecto 'Go Green Pamplona', una Estrategia de Transición Energética y Cambio Climático para la ciudad que presentó el pasado marzo. Los datos de los que parte la estrategia son que menos del 10% de la demanda energética final de Pamplona se corresponden con energías renovables.

INFORME DE COMPTOS

Desde el Ayuntamiento de Pamplona han recordado que el origen del Operador Energético está en un estudio realizado en 2016. Sus órganos de gobierno estaban conformados por la Junta General constituida por el Pleno, el Consejo de Administración y la Gerencia. El capital inicial se fijó en 3.000 euros.

Estaba previsto que inicialmente asumiera los traspasos del suministro de alumbrado en 2019 y de edificios municipales en 2020 y la venta a consumidores privados comenzara también este año.

Según ha indicado el Consistorio, "su constitución ya fue recogida como una de las incidencias en el informe de la Cámara de Comptos al crearse con una transferencia de 123.000 euros y el nombramiento de un gerente, sin poder estar operativa al no estar inscrita en el Registro Mercantil".

El suministro eléctrico del Ayuntamiento de Pamplona se gestiona desde el Área de Urbanismo, Vivienda y Sanidad de manera indirecta a través de dos contratos, uno para el suministro de energía de diversos edificios municipales y otro para el alumbrado público.