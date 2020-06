El alcalde de Begíjar lamenta las "falsas acusaciones" del PP a través de un vídeo "manipulado"

El alcalde socialista insiste en una nota en que "el PP coge un vídeo de un Pleno que dura cuatro horas y apenas es capaz de extraer dos minutos con algunos momentos de mayor tensión en el debate político, que es solo eso: debate político".

"Es cierto que soy una persona llana que se maneja con un lenguaje sencillo, pero insisto en que no he descalificado a nadie y, si alguien lo ha sentido así, desde luego no era mi intención", ha manifestado el regidor.

Sin embargo, apunta Diego Soriano, "sí lo ha hecho la señora Ángeles Isac, diputada provincial del PP de Jaén, que en las mismas redes del PP de Begíjar me tacha de 'estólido', 'cateto', 'elemento', 'indigno' e 'impresentable'".

"Reconozco que soy vehemente en la defensa de mis principios y del interés general de mis vecinos, sobre todo frente a un PP que practica una oposición muy dura y muy destructiva, como se puede comprobar en la totalidad de este pleno y en los anteriores", ha dicho Soriano.

Con todo, el alcalde de Begíjar resume que "parece que tienen la piel muy fina: ellos sí pueden ser contundentes, pero el alcalde en su respuesta no. Estamos ante una estrategia más del PP de Begíjar para convertirse en víctima justo el día en que la Junta de Andalucía le ha recortado al pueblo un 34 por ciento del plan de empleo. Sobre esto, el PP no ha abierto la boca ni ha hecho ningún vídeo".