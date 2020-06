Nadia de Santiago: "'Las chicas del cable' tiene un final apoteósico, digno, justo"

Cuando Las chicas del cable se estrenó en abril de 2017 era la primera serie original de Netflix que se producía en España. Tres años y cinco temporadas después, la ficción prepara ya la emisión de la segunda y última tanda de capítulos de la quinta temporada, que se podrán ver desde el 3 de julio en la plataforma.

La premisa de estas últimas entregas es que el amor es el único antídoto contra el odio. Pero no hay que llevarse a engaño: no se trata de amoríos ñoños. Se trata del amor de unas mujeres que se tienen las unas a las otras y por el que son capaces de luchar… por todos los medios y hasta el final. Sea cual sea. Los últimos capítulos de Las chicas del cable están llenos de acción trepidante con las valientes telefonistas luchando contra las trabas de la dictadura.

Hablamos con Nadia de Santiago (Marga en la serie) sobre estos últimos capítulos y sobre una serie que ha hecho historia y que se convirtió en un fenómeno. Que lo era, un fenómeno, es algo que Nadia descubrió de la boca de un periodista argentino, durante una promoción de la serie.

“Viajar y ser reconocidas me hizo ser consciente de lo que era ser vistas en 190 países [donde Netflix está disponible]. Un periodista argentino me hablaba del ‘fenómeno’ y eso me parecía como raro, pero con el tiempo he visto a qué se refería”, explica la actriz, cuyo personaje es uno de los que más ha crecido en la serie.

En esta temporada su personaje se enfrenta a duros lances. “Que a Marga le hayan pasado penurias en esta temporada es algo que a mi me motiva mucho. Es un personaje que ha crecido muchísimo desde que llegó del pueblo sin saber nada y ha ido superando todos sus miedos y limitaciones”, reflexiona la actriz.

Nadia de Santiago está siempre “viviendo cosas para volcarlas en los personajes” y, responsable en su trabajo se documenta. Esta temporada Marga está embarazada. “Tuve que llevar una botarga [así de le llama a la barriga postiza] durante todo el rodaje, aprender a correr con ella…”, explica.

Y quiso ser justa con la situación y hacerlo real. “Me documenté sobre todo lo que tiene que ver con estar embarazada y tener un parto. Vi muchos vídeos, leí mucho, pregunté a mucha gente… es que no es moco de pavo parir, ¿eh?”, hace ver.

Una imagen de 'Las chicas del cable', en sus últimos capítulos. Enrique Baro / Netflix

“Ha habido algunas bromas con eso y varias fotos en ropa interior y con los postizos que espero que no vean la luz, aunque acabará pasando”, dice divertida y resignada la intérprete.

Le preguntamos cómo es vivir una Guerra Civil y una dictadura aunque sea en la ficción. “Sé mucho sobre la Guerra Civil, la domino mucho, no sé mucha historia, pero ese tema sí”, adelanta Santiago, para la que existe un pequeño paralelismo entre aquella época que ahora recrean y la actualidad marcada por el coronavirus.

“No creo que nadie pueda empatizar nunca del todo o imaginar cómo es de verdad vivir una guerra. Ya lo pensaba cuando hice Las Trece Rosas. El coronavirus quizá haya hecho, aunque no sea igual, que podamos ponernos en esa situación. Jamás pensé cuando rodaba estas secuencias de guerra que me tocaría vivir siquiera algo parecido”, explica sobre el estado de alarma, el confinamiento y el sentir general.

Volvemos sobre la premisa de la serie. ¿El amor conquista al odio, qué es más poderoso? “El amor siempre gana al odio”, dice convencida la intérprete, que sin embargo hace ver que “son las caras de una misma moneda, proceden de la misma energía y se puede pasar del uno al otro”.

Ha disfrutado mucho con la cercanía que ha tenido en este último rodaje con Concha Velasco (doña Carmen), con la que por tramas apenas había coincidido antes. “En esta temporada Concha es la regente del campo de concentración he tenido muchas escenas con ella y tiene una presencia y una fuerza que no sé de dónde las saca”.

La serie comenzó centrada en las oficinas e instalaciones de la compañía de teléfonos donde todas las protagonistas trabajaban, pero eso quedó hace tiempo atrás. Los exteriores han primado en las nuevas secuencias.

¿Qué hacían para matar el tiempo en los rodajes? “Esta temporada hacía frío y nosotras nos conformamos con poca cosa. Solemos rodar mucho en plató pero esta temporada hemos rodado mucho exterior y nos tocaba en el centro de Madrid y el tomarnos a media tarde un té con una galletita era ya como el abracito. Nos hemos aficionado mucho. Ha habido mucha coña con lo de “¿quién pide el té hoy?”. Era nuestro regalo del día”, revela.

Sobre el parón en los rodajes, el coronavirus y lo importante que ha sido el ocio y el arte, Nadia de Santiago exhala sensibilidad. “El mundo de la música, el cine, las series… el arte nos ayuda a ser seres humanos, nos ayuda a expresarnos, a tener diferentes puntos de vista… nos hace más empáticos. El arte me nutre a nivel espiritual y a veces estamos carentes de eso.

Sin reventar la trama, queremos saber si Las chicas del cable tendrá un final feliz. “Habrá que verlo", dice enigmática, porque las series no tienen por qué tener un final feliz y "¿qué es un final feliz?”, se pregunta Nadia. Y ante la insistencia, espeta: “Las chicas del cable tiene un final apoteósico, digno, justo”.

Sinopsis

La historia se retoma cuando han pasado siete meses después del final anterior, en una España ya bajo la Dictadura. Lidia sufre la venganza de Carmen en un Centro de Corrección, mientras Francisco y sus amigas la buscan desesperadamente. Gracias a la ayuda de otras presas, Lidia es capaz de escapar y el grupo se reúne de nuevo… Pero la felicidad durará poco. Doña Carmen encuentra la mejor manera de castigar a Lidia: capturar a sus amigas y ponerlas bajo su control en el campo de concentración. Pero esta vez algo ha cambiado en Lidia, su plan no será solo liberar a sus amigas, sino a todas las mujeres presas, para ayudarlas a escapar de la Dictadura y emigrar a América del Sur.