El CICU ha rebut sobre les 10.30 hores l'avís per a assistir un ciclista que havia caigut mentre circulava en el seu vehicle. Fins al lloc s'ha mobilitzat una unitat del SAMU, una unitat de Suport Vital Bàsic i el metge d'Atenció Primària.

Els servicis mèdics han realitzat la reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques de recuperació a l'home de 74 anys, però no hi ha hagut resposta ja que havia mort. L'autòpsia rellevarà les causes de la mort.