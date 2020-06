El presidente de la Comisión para la Racionalización de los Horarios advierte de que "conciliar no es trabajar menos"

El también economista y doctor en Ciencias de la Información ha participado hoy, de manera telemática, en la Comisión de Estudio para la Reconstrucción Económica y Social tras la Crisis de la COVID-19, propuesto por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

Su intervención ha comenzado por una "cordial queja" a la Cámara porque se le había requerido para hablar de horario pero "hablar de horario es hablar de puntualidad, y tendría que ser por parte de todos estricta", sin embargo, su intervención había empezado más de media hora más tarde.

Ha advertido de que "el español medio no tiene tiempo para su familia", así que "cómo lo va a tener para ofrecerlo altruístamente a la sociedad".

También ha dicho que somos "uno de los países europeos con la natalidad más baja" y tanto esto como el alto índice de fracaso escolar "tienen que ver con la utilización de los horarios".

El experto no ha olvidado que "la tareas domésticas recaen en la mujer fundamentalmente", por lo que ella es "la principal perjudicada por los horarios".

Y ha subrayado el papel de la educación para que, desde pequeños, los niños sepan adquirir responsabilidades en el hogar y usen adecuadamente su tiempo.

"Hay que romper rutinas, nuestra vida está llena de ellas", ha considerado y ha señalado, entre estas, romper con "el presentismo". Ha visto "tercer mundista volver después de comer y quedarse hasta las ocho" y también ha abogado por acabar con otras rutinas como cafés largos de media mañana.

Las reuniones es otra rutina con la que ha considerado que hay que terminar. "Somos el país que más tiempo pierde en reuniones", ha dicho relatando: "Cuántas veces le he dicho a un ministro, mientras tú me recibes estoy pagando tu sueldo con impuestos y me ha costado tiempo venir".

Ha creído, también, que "la flexibilidad bien llevada es rentable", del mismo modo que la jornada continua, "reducida e intensiva", que aplicada todo el año puede ser beneficiosa tanto para los trabajadores como para la empresa.

En cuanto al teletrabajo, al que nos hemos "encontrado" en la pandemia, ha reconocido que "no todas las empresa lo pueden compaginar con el presencial". Ha visto que elimina "tiempo y esfuerzo en el desplazamiento" y ha recomendado compaginarlo con acudir "un día a la semana para tener contacto con las personas que llevan un departamento".

"Dejemos de perder el tiempo, y dediquemos más a descubrirnos a nosotros mismos, a las personas que están a nuestro lado, y a ver cuáles son nuestras prioridades" ha dicho al tiempo que ha señalado: "Para ser más felices no hay nada mejor que saber aprovechar el tiempo".

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Henar Moreno, ha reconocido que "metemos muchas horas en el trabajo y la presencia no siempre es productiva". Además, ha reconocido no tener "muy claro" cómo enfocar cuestiones como el café en medio o la siesta como parte de la cultura española.

Desde Ciudadanos, Alberto Reyes ha puesto el acento en los cambios culturales; cultura de empresa, de administración, y cultura de familia y se ha preguntado cómo se puede ayudar desde las administraciones públicas. También ha apuntado a cómo solucionar la conciliación en una posible vuelta al colegio que no sea cien por cien presencial.

El 'popular' Alfonso Dominguez ha creído que la mayoría de las personas no pueden teletrabajar porque están empleados en las industrias o en los servicios y ha apuntado a que la conciliación debe adaptarse al territorio.

Ha preguntado por qué las propuestas de la Comisión para la Racionalización de Horarios no acaban siendo reflejadas en el Boletín Oficial del Estado. La también 'popular' Catalina Bastida ha preguntado si las personas que están cobrando prestaciones deberían realizar trabajos a la comunidad.

La socialista Maria Resurrección Cruz ha señalado cómo con el teletrabajo "no se desconecta ni del trabajo ni de la familia" y el socialista Raúl Díaz ha considerado la necesidad del derecho a desconectar de los dispositivos móviles tanto privados como de empresa.

El experto, en su respuesta a los diputados, ha señalado que somos el único país con un 'prime time' de televisión en un horario irracional y, en este sentido, ha creído que la televisión pública debería ser un ejemplo. Como consecuencia, "somos el país europeo que menos duerme" y esto afecta al rendimiento y a la conciliación.

También ha apuntado a la necesidad de "volver al horario que corresponde", dado que desde la Guerra Civil española estamos en el que no nos corresponde geográficamente y eso afecta, fundamentalmente, a los niños y las personas mayores.

Ha recordado que Jordi Sevilla aplicó la racionalización de los horarios a su ministerio, "y no por eso dejó de ser más productivo que otros que estaban hasta las ocho, con el agravante de que les estábamos pagando la luz y el aire acondicionado".

Con respecto a la siesta, ha aseverado: "Yo nunca he estado en contra de una siesta, pero de diez, quince minutos, nunca con pijama y zapatillas". Ha apuntado que, incluso, hay empresas, de fuera de España, que tienen habitaciones para que los empleados puedan descansar.

Ha visto "de lógica" que las personas que cobran una prestación hagan trabajos sociales porque "hay que pedir responsabilidad a las personas" y "no se puede estar viviendo de las ayudas".