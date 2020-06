Muere a los 103 años Vera Lynn, la cantante que fue musa de los soldados británicos en la Segunda Guerra Mundial

Vera Lynn, la cantante que brindó una imagen de esperanza a miles de soldados durante la Segunda Guerra Mundial, y cuyas canciones se volvieron el símbolo del regreso a casa, ha muerto a la edad de 103 años.

La familia de la artista ha comunicado este jueves que Lynn, nacida en Londres en 1917, murió ayer miércoles "rodeada de sus familiares".

Su tema más recordado es We'll Meet Again (Nos veremos de nuevo), una pieza que sirvió de inspiración a los militares y sus familias, separados por la contienda.

Reino Unido promovió en abril pasado una iniciativa para que los británicos se unieran desde sus casas para cantar de nuevo ese tema durante el confinamiento, como un símbolo de esperanza. También la reina Isabel hizo referencia a la canción en un mensaje a la nación en plena pandemia.

La canción siempre ha estado en el imaginario colectivo británico. En su disco The Wall, Pink Floyd hizo un homenaje a la pieza en su canción Does anybody here remembers Vera Lynn?

El mes pasado, según reporta la BBC, Lynn se convirtió en la artista de más edad en ingresar en las listas de ventas, con su disco de grandes éxitos, que entró de nuevo y llegó al número 30.