Unanimitat en Les Corts per a bonificar les vacances de sanitaris de tota Espanya en la Comunitat

Les Corts han aprovat per unanimitat una proposta de Cs consensuada amb el PSPV per a instar l’Imserso i al Consell a bonificar les vacances de sanitaris de tota Espanya en allotjaments de la Comunitat Valenciana a partir de setembre, com a gest d'agraïment al seu treball durant la pandèmia.

L'objectiu és retornar als més de 800.000 sanitaris la cura d'aquests mesos i que la Comunitat es perceba com un destí segur davant la incertesa del turisme internacional, però també desestacionalizar els viatges més enllà d'estiu. "Una terra hospitalària i solidària amb la qual crear vincles emocionals", ha resumit el diputat 'taronja' Carlos Gracia.

Aquesta proposició no de llei (PNL) inclou algunes peticions del grup socialista, com instar el Govern que l’Imserso bonifique els seus programes de turisme i termalisme per a oferir la bonificació als sanitaris especialment a partir de l'1 de setembre, al costat d'una modificació pressupostària de Turisme CV de la Generalitat.

També emplaça al Consell a crear un 'bo viatge CV 2020-2021' dirigit a tots els professionals essencials durant l'estat d'alarma i a concretar-lo amb representants de tots els allotjaments, plataformes d'habitatges turístics i agències de viatge. Ciutadans va demanar inicialment que foren bons sol per a sanitaris i en hotels.

Cs va presentar aquesta petició d'urgència durant la pandèmia, quan va plantejar que el bo arribara al 50% del cost de les vacances. Ara recull peticions del sector com la presidenta del Col·legi de Metges de València, Mercedes Hurtado, que va reclamar fa unes setmanes en el parlament que els professionals tingueren les seues vacances i foren substituïts.

De la resta de l'oposició, el PP urgeix al Consell a destinar a la sanitat valenciana "tot el que necessita" i al fet que també es beneficien de les bonificacions els treballadors de residències, a més de rebutjar que es plantegen les vacances només al setembre. "Tothom prefereix al juliol i agost", ha recalcat el 'popular' Manuel Pérez, per a enlletgir al PSPV que "enfangue" amb l’Imserso.

Vox ho veu com una bona eixida per a ajudar al personal sanitari i a l'hostaleria, dins d'una "defensa fèrria del turisme" per a reactivar la demanda i que hotels i bars puguen continuar oberts. També fer costat al xicotet comerç de pobles d'interior i costa i reorientar les partides de Turisme CV a les "necessitats reals", ha reclamat Ana Mª Cerdán.

Del Botànic II, Compromís saluda la proposta perquè "no hi ha dubte que la societat ha de reconéixer el seu encomiable treball", però exigeix atendre les seues demandes per a no repetir errors. "Només és un gest que pot ser entés com a demagògia si no va acompanyat de blindatge de la inversió, material suficient i sous dignes", ha advertit Aitana Mas com a "compromís ferm perquè mai es torne a fer negoci amb la sanitat".

I Unides Podem adverteix de la vulnerabilitat del sector valencià sense oblidar els seus problemes estructurals al marge de la Covid-19, com l'economia submergida, les condicions laborals i les externalitats mediambientals. "Quin model turístic volem", s'ha preguntat Ferran Martínez, cridant als acords en lloc dels xecs en blanc.

Banc públic de dades

D'altra banda, Les Corts han donat llum verda a una proposta de Compromís per a instar a la Generalitat a crear un banc públic de dades de l'administració que siga accessible per a la ciutadania i les empreses, amb l'objectiu de centralitzar la informació i agilitar la burocràcia.

Aquesta PNL ha tirat avant en la comissió de turisme i noves tecnologies amb els vots a favor de la resta de PSPV, Podem i Cs, l'abstenció del PP i el rebuig de Vox. El banc de dades serviria d'instrument de "democratització" de les dades que obren en poder de la Generalitat, sempre sobre la base dels principis de transparència i lliure concurrència.

Una eina "necessària per a la reconstrucció" després del coronavirus, al fil d'altres països. Compromís creu que cobra rellevància després de la pandèmia, davant la gran quantitat d'informació 'big data' i la seua utilitat per a identificar problemes com la transmissió de la Covid-19. L'aplicació seria transversal i dirigida a tots els sectors.

També pretén que les empreses guanyen en competitivitat en tindre a la seua disposició aquest volum de dades. La intenció de la coalició és que tinga més impacte en les pimes per les seues dificultats per a destinar recursos a això, sobretot en la crisi actual.

De cara al futur, Compromís augura que els bancs de dades cada vegada tindran major presència, amb el que "les institucions valencianes no poden donar l'esquena a un element clau de la transició digital". "Hui fem un pas més endavant en el bon govern", ha celebrat la seua portaveu adjunta.