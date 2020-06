L'Ivace gestionarà 10,59 milions d'euros del Pla Moves II per a la Comunitat Valenciana

La directora general de l'Ivace, Júlia Company, ha mostrat la seua satisfacció per l'aprovació d'aquesta segona fase del Pla Moves "que duplica en el nostre territori el pressupost en passar de 5,5 milions d'euros assignats el 2019 a un total de 10,59 milions d'euros i suposarà un estímul important per a la reactivació del sector".

Segons ha explicat Company, el sector del transport "és el de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d'aquest consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per a fomentar un tipus de mobilitat més sostenible".

BENEFICIARIS: PARTICULARS, ENTITATS I EMPRESES

L'objectiu és incentivar la compra de vehicles que utilitzen energies alternatives a les convencionals, especialment els elèctrics per a disminuir les emissions de gasos contaminants i millorar la qualitat de l'aire. Podran beneficiar-se de les ajudes tant particulars, com entitats i empreses de la Comunitat.

La quantia de les ajudes varia en funció del tipus de vehicle adquirit i del sol·licitant: fins a 5.500 euros per a l'adquisició de vehicles elèctrics purs i fins a 2.600 euros per als híbrids endollables. També es preveu ajudes per als vehicles industrials que utilitzen el gas natural com a combustible.

Les ajudes per a l'adquisició de motocicletes elèctriques pures és de 750 euros tant per a pimes, particulars i per a furgonetes i camions les ajudes van des dels 4.000 als 15.000 euros.

La vigència del programa serà d'un any des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV. No obstant açò, per al cas dels particulars es podran subvencionar les compres realitzades a partir del 18 de juny del 2020.

AJUDES A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECARREGA ELÈCTRICA

Juntament amb aquestes ajudes, també es dona suport a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica. Pel que es refereix a la quantia de l'ajuda, en el cas dels particulars, comunitats de propietaris i entitats es recolzarà el 40% del cost i per a les empreses l'ajuda serà del 30% amb una ajuda màxima per beneficiari de 100.000 euros.

A més, es preveu subvencions del 30% del cost per a la implantació de sistemes de bicicletes elèctriques públics o ben restringits a l'àmbit d'empreses o polígons industrials.

MESURES DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Així mateix, Ivace donarà el seu suport a la implantació de mesures que executen les entitats locals i el sector públic instrumental en els nuclis urbans per a adaptar la mobilitat a les noves exigències derivades del període postcovid-19.

Es tracta de mesures dirigides a fomentar els desplaçaments individuals a peu, amb bicicleta, amb moto o en altres mitjans de desplaçament unipersonal, a través de la implantació de sistemes de préstecs o la implantació o adaptació de carrils per a aquests usos, calmat de trànsit, establiment d'espais compartits o ampliació de voreres i espais públics