Unanimidad en Corts para bonificar las vacaciones de sanitarios de toda España en la Comunitat

El objetivo es devolver a los más de 800.000 sanitarios el cuidado de estos meses y que la Comunitat se perciba como un destino seguro ante la incertidumbre del turismo internacional, pero también desestacionalizar los viajes más allá de verano. "Una tierra hospitalaria y solidaria con la que crear vínculos emocionales", ha resumido el diputado 'naranja' Carlos Gracia.

Esta proposición no de ley (PNL) incluye algunas peticiones del grupo socialista, como instar al Gobierno a que el Imserso bonifique sus programas de turismo y termalismo para ofertar la bonificación a los sanitarios especialmente a partir del 1 de septiembre, junto a una modificación presupuestaria de Turisme CV de la Generalitat.

También emplaza al Consell a crear un 'bono viaje CV 2020-2021' dirigido a todos los profesionales esenciales durante el estado de alarma y a concretarlo con representantes de todos los alojamientos, plataformas de viviendas turísticas y agencias de viaje. Ciudadanos pidió inicialmente que fueran bonos solo para sanitarios y en hoteles.

Cs presentó esta petición de urgencia durante la pandemia, cuando planteó que el bono llegara al 50% del coste de las vacaciones. Ahora recoge peticiones del sector como la presidenta del Colegio de Médicos de Valencia, Mercedes Hurtado, que reclamó hace unas semanas en el parlamento que los profesionales tuvieran sus vacaciones y fueran sustituidos.

Del resto de la oposición, el PP urge al Consell a destinar a la sanidad valenciana "todo lo que necesita" y a que también se beneficien de las bonificaciones los trabajadores de residencias, además de rechazar que se planteen las vacaciones solo en septiembre. "Todo el mundo prefiere en julio y agosto", ha recalcado el 'popular' Manuel Pérez, para afear al PSPV que "embarre" con el Imserso.

Vox lo ve como una buena salida para ayudar al personal sanitario y a la hostelería, dentro de una "defensa férrea del turismo" para reactivar la demanda y que hoteles y bares puedan seguir abiertos. También apoyar al pequeño comercio de pueblos de interior y costa y reorientar las partidas de Turisme CV a las "necesidades reales", ha reclamado Ana Mª Cerdán.

Del Botànic II, Compromís saluda la propuesta porque "no hay duda de que la sociedad tiene que reconocer su encomiable trabajo", pero exige atender sus demandas para no repetir errores. "Solo es un gesto que puede ser entendido como demagogia si no va acompañado de blindaje de la inversión, material suficiente y sueldos dignos", ha advertido Aitana Mas como "compromiso firme para que nunca se vuelva a hacer negocio con la sanidad".

Y Unides Podem advierte de la vulnerabilidad del sector valenciano sin olvidar sus problemas estructurales al margen de la Covid-19, como la economía sumergida, las condiciones laborales y las externalidades medioambientales. "¿Qué modelo turístico queremos", se ha preguntado Ferran Martínez, llamando a los acuerdos en lugar de los cheques en blanco.

BANCO PÚBLICO DE DATOS

Por otro lado, Les Corts han dado luz verde a una propuesta de Compromís para instar a la Generalitat a crear un banco público de datos de la administración que sea accesible para la ciudadanía y las empresas, con el objetivo de centralizar la información y agilizar la burocracia.

Esta PNL ha salido adelante en la comisión de turismo y nuevas tecnologías con los votos a favor del resto de PSPV, Podem y Cs, la abstención del PP y el rechazo de Vox. El banco de datos serviría de instrumento de "democratización" de los datos que obran en poder de la Generalitat, siempre en base a los principios de transparencia y libre concurrencia.

Una herramienta "necesaria para la reconstrucción" tras el coronavirus, al hilo de otros países. Compromís cree que cobra relevancia tras la pandemia, ante la gran cantidad de información 'big data' y su utilidad para identificar problemas como la transmisión de la Covid-19. La aplicación sería transversal y dirigida a todos los sectores.

También pretende que las empresas ganen en competitividad al tener a su disposición este volumen de datos. La intención de la coalición es que tenga más impacto en las pymes por sus dificultades para destinar recursos a ello, sobre todo en la crisis actual.

De cara al futuro, Compromís augura que los bancos de datos cada vez tendrán mayor presencia, con lo que "las instituciones valencianas no pueden dar la espalda a un elemento clave de la transición digital". "Hoy damos un paso más adelante en el buen gobierno", ha celebrado su portavoz adjunta.