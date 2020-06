La Generalitat recorrerà al Tribunal Constitucional la sentència sobre l'ús del valencià

El conseller d'Educació i Cultura, Vicent Marzà, ha anunciat aquest dilluns que la Generalitat valenciana recorrerà la sentència del Tribunal Suprem (TS) que anul·la part del decret sobre l'ús del valencià en l'administració i ha criticat que la fallada "menysprea la llengua i les competències pròpies".

Marzà s'ha manifestat en aquests termes a través de xarxes socials després que el TS haja emés dues sentències en les quals desestima els recursos de cassació de la Generalitat i STEPV-IV i confirma dues sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anul·laven diversos articles del decret 61/2017 que regula l'ús del castellà i del valencià en l'administració pública autonòmica.

El TS anul·la l'incís de l'article 12.3 que preveia que en les comunicacions de l'administració s'usaria el valencià quan es tracte de "comunitats pertanyents al mateix àmbit lingüístic" i es redactarien també en castellà "quan el sol·licite la persona interessada".

Sobre aquest tema, Marzà ha criticat que "en ple segle XXI ens diguen en quina llengua hem de parlar tres governs entre nosaltres o deixar d'usar la nostra llengua de forma destacada i normal".

"Un greu atac" al valencià

El conseller ha incidit en què el TS argumenta que la denominació de la llengua en els estatuts d'aquestes autonomies no és la mateixa "i, per tant, ens hem d'escriure en castellà". "No tenen suficient amb la definició de la RAE, l'AVL, l'IEC ni les sentències del TC", ha retret.

Marzà també ha explicat que, com sabien que "podia passar", l'administració va enviar cartes al govern català i balear durant la tramitació del decret consultant sobre la comunicació entre les administracions, i que tant el govern de Catalunya com el de Balears van acceptar rebre les comunicacions de la Generalitat en valencià.

El titular d'Educació també ha subratllat que "les constitucions d'Espanya i de Panamà o República Dominicana tenen denominacions lingüístiques diferents", castellà i espanyol. Així, ironitza: "Estic segur que tots els papers intercanviats oficialment per a destapar els 'Panama Papers' hauran sigut traduïts a l'anglés, veritat?".

Amb tot, ha defensat que el fet que "una llengua minoritzada siga llengua d'ús destacat i normal no vulnera el dret de ningú". "De fet, dóna resposta a l'obligació emanada per la Carta Europea de Llengües Minoritàries que el govern d'Espanya ha signat i té obligació de complir", ha afegit.

Per part seua, la Acadèmia Valenciana de la Llengua ha criticat, també a través de xarxes socials, que la sentència "constitueix un greu atac" al valencià. "Que la relació institucional entre territoris que gaudeixen d'una llengua compartida haja de fer-se obligatòriament en castellà és un disbarat", ha rebutjat.