El Ayuntamiento conmemorará el Día del Orgullo Lgtbi con campañas de "concienciación y sensibilización"

En una rueda de prensa, la edil ha defendido que "se necesita seguir conmemorando el mes de junio como el del orgullo gay", a la vez que ha remarcado que "el fomento del respeto a la diversidad sexual es uno de los objetivos programáticos del gobierno del cambio y sobran las razones".

El cartel de la campaña institucional luce el lema 'Córdoba Orgullosa', con una maceta con geranios en la que el tiesto es la bandera del orgullo Lgtbi, con el que "se quiere transmitir el mensaje de que el hecho de que exista diversidad afectivo-sexual es tan natural como que en Córdoba veamos macetas de geranios o gitanillas", ha aseverado, para precisar que dicho cartel se mostrará en los autobuses de la línea 2 y 5 de Aucorsa durante 15 días.

Además, se realizará una serie de actividades, como la propuesta de adhesión a la declaración institucional que proponga este año la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Orgullo 2020, una declaración que no fue refrendada en el último Pleno por todos los grupos municipales, tras manifestarse Vox en contra de la misma, junto a otras.

También, se prepara una colaboración con un equipo de psicólogos para prestar asesoramiento 'online' y gratuito a "personas que pasen por dificultades emocionales relacionadas con su condición de persona Lgtbi", de modo que "el asesoramiento estará encaminado a apoyarles en su fase de toma de conciencia, de gestión del miedo y de autoaceptación", ha apuntado.

Y se va a lanzar un concurso de vídeos, bajo el título 'Historias de una Córdoba Orgullosa', cuyas bases se publicarán en la web de la Delegación de Igualdad y en la de la Cátedra de Leonor de Guzmán de la Universidad de Córdoba (UCO), que colabora en el certamen, entre otros actos que se llevarán a cabo.

EL INGRESO MÍNIMO

Por otra parte, sobre el ingreso mínimo vital, la delegada ha declarado que "no puede entenderse si no va acompañado de un itinerario de inserción laboral" y ha defendido que no puede realizarse una gestión desde los consistorios sin aportación económica.

La edil ha aclarado que en su Delegación no han recibido ningún tipo de información sobre dicha ayuda por parte del Gobierno, si bien este lunes ya han recibido numerosas llamadas de ciudadanos solicitando información al Consistorio.

Ante ello, Timoteo ha pedido información "sobre el papel que van a jugar los ayuntamientos en la gestión" y ha precisado que este lunes había prevista una reunión, pero "se ha pospuesto", al tiempo que ha advertido de que los ayuntamientos ya están "bastante desbordados" como para gestionar esta ayuda sin aportación económica, entre otros aspectos que ha citado.