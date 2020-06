Victoria Beckham reconoce sus inseguridades: "No creo que tenga que demostrar ya nada a la hora de vestirme"

Victoria Beckham es un referente incuestionable en el mundo de la moda desde que empezó a confeccionar en 2007. La diseñadora ha ido variando su estilo a lo largo de los años, conllevando un notable cambio en su forma de vestir.

Cuando la mujer de David Beckham comenzó a presentar sus primeras líneas de ropa, le costó mucho encajar puesto que venía de un mundo totalmente diferente. Stefano Gabbana, el cofundador de Dolce & Gabbana, admitió que “ella no hacía ropa como los demás diseñadores”.

“Sabía que la gente tenía prejuicios. Estuve en un grupo de pop y me casé con un futbolista, y nadie es más consciente de ello que yo misma. Pero nadie fue cruel. Yo era bastante inocente al principio. Ahora pienso, ‘¡Dios, eso requiere mucha astucia!’, pero en el momento no lo veía así”, contaba la diseñadora hace tiempo.

Actualmente, con el lugar que se ha ganado dentro de este mercado y con la gran experiencia que tiene, la excantante de las Spice Girls ha concedido una entrevista, al periódico británico The Guardian, en la que ha demostrado que la falta de confianza que tenía en un pasado se ha esfumado.

Su manera de vestir era “un signo de inseguridad, que yo siempre escogiese prendas muy ajustadas, muy entalladas. Llevaba muchos vestidos estructurados con encaje y aún tengo algunos, pero ahora mi estilo es de patrones más relajados”, afirma la empresaria.

Beckham ha seguido al ciclo de la moda adaptándose a las nuevas tendencias, pero tiene su estilo propio: “Sé lo que me funciona mejor y con lo que me veo mejor. No creo que tenga que demostrar ya nada a la hora de vestirme”, contó.

Sin embargo, la inspiración que la ha llevado a convertirse en quien es hoy no ha cambiado: “El color, las siluetas simples. No creo que haya un diseñador que no se haya inspirado en esa época. Para mí, no se trata tanto de la ropa de la calle de la década de los 90, sino de Martin Margiela y Jil Sander. No son solo las colecciones sino también desfiles, modelos, música”, concluía.