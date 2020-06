Michael cocina por última vez en 'MasterChef 8': "Espero que mi madre lo vea y esté orgullosa"

El último programa de MasterChef 8 tuvo un inicio muy dulce para Michael cuando se reencontró con Fernando, "su macho ibérico", tras el confinamiento, un período de tiempo que pasó junto a los demás aspirantes en la casa en la que conviven.

El emotivo momento formó parte de una primera prueba de la que salió vencedora Juana, que por ello capitaneó al equipo rojo en la prueba en exteriores, llevada a cabo en Guadalajara. El equipo azul lo lideró Michael por elección del jurado, siendo la primera vez de este en el mandato.

Ante eso, se mostró pletórico y positivo, con la idea de que estar acostumbrado a la enseñanza le ayudaría. Lo que no esperaba es que parte de su grupo, formado por Ana, Andy y José Mari, no se lo pusiera precisamente fácil.

Desde el principio le cuestionaron como capitán, José Mari decidió trabajar por su cuenta y llegó a regodearse junto a Andy por la mala situación de Michael, un aspirante con el que los compañeros nunca han sido especialmente benévolos.

En esta ocasión, Ana decidió dar la cara por él y tratar de ayudarle en lugar de boicotearle, llegando a dar a entender que José Mari actuaba con la intención de mandarles a todos a la nominación y salvarse él, pues atesora el pin de la inmunidad tras varias semanas.

Michael, último expulsado de 'MasterChef 8'

Sin embargo, el toque de atención no bastó para salvar el resultado, y tras una muy mala valoración, el equipo al completo fue a la prueba de eliminación. En ella, centrada en la cocina japonesa, los concursantes debían retarse en parejas hasta que solo quedara uno, que saldría eliminado.

En primer lugar, Ana retó a Michael y salió vencedora, por lo que el profesor tuvo que cocinar de nuevo, y para ello eligió a José Mari. Contra todo pronóstico, este no solo no utilizó el pin de la inmunidad sino que ganó a Michael, por lo que este tuvo un último intento de salvarse contra Andy.

Desde que comenzaron el cocinado, quedó claro que Michael no entendió muy bien la estructura de un plato cuya apariencia era "igual de importante que el sabor", según dijo más adelante Jordi Cruz. Por ello, y ante un Andy que una vez más mostró que, una vez se concentra, no le puede nada, Michael fue expulsado.

Trabajador, entregado, un aspirante de 10. Gracias @MichaelMChef8 por regalarnos momentos tan increíbles, siempre serás parte de la familia #MasterChefhttps://t.co/5KB3O2GWnEpic.twitter.com/9PUZsCNME8 — MasterChef (@MasterChef_es) June 15, 2020

"Estoy triste, pero lo entiendo. He practicado los platos y lo seguiré haciendo en casa. No vine por salir en la tele, sino a aprender a cocinar, y nunca voy a dejar de hacerlo. Siento que he crecido mucho, no solamente en la cocina sino en todas las experiencias", dijo entre lágrimas.

"Este maldito coronavirus nos ha puesto en una situación muy difícil, pero lo superé con esta gente maravillosa que está aquí. He conocido a gente magnífica, algunos más que otros. Me gustaría que ganara Iván, que tiene una competencia muy fuerte. Ojalá mi madre vea mi paso por el concurso se sienta muy orgullosa de mí".