Cultura- VLC Pitch Forum busca cinco proyectos de ficción televisiva y cinco de largometraje para exponer a productores

Debido a la situación de crisis sanitaria del coronavirus, el certamen será en formato mayoritariamente online, ha explicado la organización en un comunicado. Desde este lunes y hasta el 15 de septiembre, se abre la convocatoria para la recepción de guiones.

El Talent Campus de ficción audiovisual tiene como objetivo dar a conocer los proyectos a futuros compradores, ya sean productores, cadenas o plataformas.

Los autores de los proyectos trabajarán durante cinco días junto a la 'storytelling consultant' Marian Sánchez Carniglia para amplificar sus posibilidades de venta.

Además, se mantienen las actividades complementarias relacionadas con el arte del guion audiovisual: el formato 'secret writer's room', estrenado el año pasado, y una clase magistral con un guionista de nivel internacional, como en la pasada edición que se contó con la presencia de Guillermo Arriaga ('Amores perros', '21 gramos', 'Babel').

Todas las actividades de la segunda edición de VLC PITCH FORUM se celebrarán este año online a lo largo de dos semanas, una dedicada a los eventos formativos y de preparación al pitch, y otra de trabajo online con productores.

Como el año pasado, el evento está organizado por el Institut Valencià de Cultura, y gestionado por La república del lápiz. Entre sus colaboradores continúan la plataforma Filmarket Hub, La Mutant - Concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de València y la asociación de guionistas valencianos EDAV, a los que se irán sumando nuevos colaboradores este año.

Asimismo, también se abre la convocatoria de la VI edición de One to one de EDAV y la IX edición de la Roda de Guions del Institut Valencià de Cultura con proyectos de largometraje de ficción subvencionados en las ayudas del IVC el año pasado y que, desde el año pasado, ambas convocatorias se celebran en el marco de VLC Pitch Forum.

El workshop 'Show Me Your Pitch', creado e impartido por Marian Sánchez Carniglia -que ha trabajado bajo las órdenes de directores como Ron Howard, Cameron Crowe, Bryan Singer, los hermanos Coen y James Cameron, entre otros-, es un método "único e innovador" que propone el 'pitching' en su triple función de ajuste y reescritura de tu dossier, de venta del proyecto y la posterior gestión, ayudando a interpretar los primeros pasos del recorrido y a agregar valor antes de sacar el proyecto al mundo.

Tras esa semana de formación, se programarán los visionados de los 'videopitches' y las agendas de reuniones con los productores y plataformas, y que el año pasado se contó con la participación de Viacom, Movistar+, A3 Media Studios, TVE, MediaPro, Nadie es Perfecto, Avalon, Filmax, entre muchas otras.

Además, la plataforma FilmarketHub ofrece a los proyectos participantes 12 meses de inscripción gratuita a su mercado online y seleccionará dos guiones de pilotos de series de televisión de su concurso internacional para que participen en VLC Pitch Forum.