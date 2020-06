L'EMT demanarà una pòlissa de crèdit per 27,2 milions d'euros per a pagar nòmines i a proveïdors

Així ho han anunciat aquest dilluns l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, i el president de l'EMT, l'edil Giuseppe Grezzi, que han justificat aquesta decisió per la situació econòmica de la companyia a partir de la baixada de viatgers i de servici com a conseqüència de la Covid-19 i l'estat d'alarma decretat davant ella.

"La situació és molt particular. Hem de pagar salaris a final de mes i la situació de l'EMT en aquest moment necessita recursos econòmics amb urgència per a poder pagar els salaris ja al juny i amb més urgència al juliol", ha afirmat Ribó en la roda de premsa que ha oferit juntament amb Grezzi per a donar a conéixer la mesura.

Ribó i el també regidor de Mobilitat Sostenible han recordat que la pandèmia i l'estat d'alarma han portat a una "situació delicada" per una reducció de viatgers i d'ingressos en l'EMT que se situa per sobre del 90 per cent". Al seu torn, han insistit en la necessitat de comptar ara amb "fons extra" procedents del Govern central per a fer front a aquesta situació i amb aportacions fixes de manera contínua per al finançament del transports públic.

"Hi ha hagut xifres molt altes de reducció d'ingressos. Hem calculat d'ací a final d'any en més de 27 milions d'euros la falta d'ingressos", ha apuntat Grezzi, que ha dit que la decisió de l'EMT de recórrer a una pòlissa de crèdit s'ha abordat "en coordinació" amb la Regidoria d'Hisenda de l'Ajuntament de València i amb els tècnics de tresoreria del consistori.

Ha agregat que la decisió es plantejarà per a la seua aprovació en el consell d'administració que la companyia celebrarà dimecres amb la finalitat de "tindre com més prompte millor els recursos".