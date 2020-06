El hombre negro que salvó a un ultraderechista: "Fue instinto. No vi el color, sino a un ser humano en el suelo"

Las protestas antirracistas producidas este sábado en Londres (Reino Unido) dejaban una imagen que ya se ha vuelto viral por su potencia simbólica. Patrick Hutchinson, un hombre negro, auxiliaba a un hombre de ultraderecha herido durante un enfrentamiento producido en la capital británica entre antirracistas y personas de extrema derecha.

Todo ocurrió en una protesta antirracista en Londres, donde este sábado se congregaron, cerca del Parlamento de Westminster, grupos de extrema derecha asegurando que querían proteger las estatuas, tras el derribo que ya se ha producido de muchas de ellas en varias ciudades europeas. La jornada terminaba con el enfrentamiento entre ambos bandos, en la que resultaron heridas quince personas.

Fue en uno de esos momentos de agitación y tensión en el que Patrick Hutchinson rescataba de ser pisoteado a un ultraderechista que había resultado herido durante el confrontamiento. Cargándolo sobre sus hombros y con la ayuda de tres compañeros, consiguieron llevar a un sitio tranquilo y seguro al activista herido.

Hutchinson, que ya es considerado un héroe por su acto desinteresado y humano, confesó en una entrevista para un medio británico que lo hizo por instinto y sin pensar. "No piensas en eso (en el miedo) en ese momento, simplemente haces lo que tienes que hacer", dijo el entrenador personal, añadiendo que "su vida estaba en peligro. Le recogí, le puse sobre mis hombros y fui hacia la Policía con él".

"Hubo un enfrentamiento en las escaleras, el chico terminó solo en el suelo recibiendo golpes, nos apresuramos a sacarlo de allí para evitar que lo pisotearan", cuenta Hutchinson, asegurando que "ni siquiera lo pensé dos veces antes de hacerlo, fue solo instinto. No vi el color, solo vi a un ser humano en el suelo posiblemente llegando a su fin. Y eso fue todo, en mi mente solo estaba la seguridad y protegerlo".

"Si los policías que estaban parados cuando Floyd fue asesinado hubieran hecho lo mismo, estaría vivo todavía"

En la entrevista con Channel4 News, Patrick asegura también que, "si los otros tres policías que estaban parados cuando George Floyd fue asesinado hubieran pensado en intervenir y evitar que su colega hiciera lo que él estaba haciendo, como lo hicimos nosotros, George Floyd estaría vivo hoy todavía".

"Hubiera resultado realmente malo porque la vida de alguien habría sido quitada y ya sabes lo que habría pasado. Inmediatamente, se diría que los chicos negros han matado a alguien y han matado a un hombre blanco. Todo iba a ser peor", aseguró al mismo medio Pierre Noah, un hombre de negocios y amigo de Hutchinson.

Otro amigo del ya famoso entrenador que ayudó a Patrick, también dijo que no lo hacía por él, sino por sus hijos. "No lo estaba protegiendo, estaba protegiendo a nuestros hijos. Estaba protegiendo su futuro, porque sé que el juez no habría visto lo que sucedió antes. Estaba protegiendo su futuro", afirmó.