Ajuntament de València preveu traure a licitació en breu el concurs d'idees per a la reforma definitiva de la seua plaça

Gómez s'ha pronunciat d'aquesta manera en la roda de premsa posterior a la Junta de Govern Local celebrada en el consistori, preguntada per aquest concurs i pels terminis que es manegen per a la seua obertura. "Encara no està licitat. Està en contractació", ha afirmat, al mateix temps que ha ressaltat que es tracta d'un procés "complex" en el qual es vol "introduir alguna qüestió nova".

La responsable municipal ha assenyalat que aquesta convocatòria requereix uns "plecs complexos" i ha apuntat que es treballa en aquest procés amb el servici de Contractació. Ha agregat que eixes premisses també "es volen aplicar a altres processos" urbanístics de la ciutat "com el de -l'avinguda- Pérez Galdós".

"Està a punt d'eixir. A veure si abans de l'estiu es pot traure a licitació", ha agregat la també portaveu de l'executiu local respecte al concurs d'idees per a la remodelació definitiva de la Plaça de l'Ajuntament, alhora que ha assegurat que la voluntat del Fovern local és que es puga "desenvolupar enguany".