Coronavirus.- Tota la Comunitat Valenciana entrarà dilluns en Fase 3 i es podrà viatjar entre les tres províncies

20M EP

Tota la Comunitat Valenciana entrarà el dilluns 15 de juny a la Fase 3 de la desescalada i es considerarà a partir d'eixe moment l'autonomia, i no la província com fins ara, com a unitat territorial única, amb el que es permetrà la mobilitat entre les tres províncies.