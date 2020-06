Trenzano, processat per indicis de falsedat en un document sobre ajudes a empreses de Francis Puig

El Jutjat d'Instrucció número 9 de València ha processat el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, en considerar que existeixen indicis de falta de veracitat en un document datat l'any 2018 en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides els anys 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat.

Així consta en una interlocutòria d'incoació de procediment abreujat dictada pel Jutjat d'Instrucció número 9, amb data 10 de juny, a la qual ha tingut accés Europa Press, en la qual es dona deu dies a ministeri fiscal i parts personades perquè sol·liciten l'obertura de juí oral i formulen escrit d'acusació o el sobreseïment de la causa o, excepcionalment, la pràctica de diligències complementàries.

La causa va sorgir arran d'una denúncia de la portaveu adjunta del PPCV, Eva Ortiz, en relació a la presumpta falsedat en algunes de les manifestacions contingudes en un document emés a l'abril de 2018 per la Direcció General dirigida per Trenzano sobre eixes ajudes.

En l'escrit es denunciava que el director general havia faltat a la veritat en afirmar que les empreses valencianes nomenades i beneficiàries d'una subvenció els anys 2015 i 2016 d'ajudes al valencià "van presentar la justificació de despeses realitzades en el termini establit en les respectives convocatòries".

A més, assegurava que l'administració havia realitzat les "actuacions de control" corresponents "sense que s'haja detectat qualsevol indici que faça dubtar de la veracitat de la documentació acompanyada ni que justifique l'inici d'un expedient de devolució de les subvencions concedides".

No obstant açò, el jutjat ha tingut en compte per al processament de Trenzano les declaracions d'un funcionari cap de secció que va declarar que en les subvencions d'eixos anys no va haver-hi pla de control per diversos motius, com una malaltia amb baixa mèdica seua, canvi del procediment de tramitació de subvencions durant l'anualitat 2016 o problemes tècnics.

Així mateix, va declarar que eixos dos expedients no es van controlar fins al 2018 "perquè no hi havia res que els fera dubtar i no havien eixit en el sorteig, aplicant el sistema aleatori" de control. I el realitzat l'any 2018 va suposar la conformitat i legalitat de les subvencions concedides.

Sobreseïment inicial

Inicialment, el jutjat va acordar el sobreseïment de la causa en entendre que corresponia a l'àmbit contenciós-administratiu i no veure indicis d'il·lícit penal. La resolució va ser recorreguda davant l'Audiència, que la va revocar al maig del passat any i va acordar continuar el procediment per a poder determinar no només els continguts del document sinó "principalment, les intencions i voluntat del denunciat" a l'hora d'emetre-ho.

En el període d'investigació, el jutjat va prendre declaració al Cap de Departament de la Direcció General, que va redactar el document que va assumir Trenzano. El testimoni va explicar en la declaració que constava la sol·licitud de les ajudes; la justificació documental per part dels beneficiaris i el pagament de les subvencions a Comunicació dels Ports i Mas Mut Produccions dels anys 2015 i 2016, empreses vinculades a Francis Puig.

El jutjat es pregunta aleshores "d'on naix el dubte sobre una possible parcialitat en la concessió de les subvencions a empreses relacionada amb algun familiar del M.H. President de la Generalitat" que expressa en la denúncia la dirigent del PPCV.

Sobre aquest tema, assenyala que el testimoni va apuntar que a les subvencions relatives a aquestes dues empreses "és clar que, per ser menors de 60.000 euros, no s'exigia especials requisits i justificacions, conforme les normes de control".

Segons el jutjat, la "qüestió capital" estreba precisament en eixes normes de control ja que el document denunciat declarava que l'administració sí les havia dut a terme d'acord amb la legislació de 2015, mentre que el funcionari va declarar que eixa llei "no va arribar a aprovar normes aplicables als exercicis 2005 i 2016", i va afirmar que no es va aprovar realitzar un control d'eixos exercicis fins al 16 de juliol de 2018.

Va ser en eixa data quan es va requerir a les dues empreses "una vegada ja produïdes les queixes o denúncies pel grup d'oposició popular en Les Corts, dos dies mes tard, el 18 de juliol de 2018, per considerar la possible existència de risc en la tramitació concessió de subvencions a les mateixes".

D'altra banda, considera el jutjat que "no va quedar suficientment aclarit pel testimoni, si en ser menor de 60.000 euros -56.825 i 23.234 euros, respectivament- s'hauria pogut aplicar un sistema de control 'aleatori'".

Així, el jutjat rebutja que hi haguera pla de control i afig que "sols després de les peticions de documentació per l'oposició, al juny de 2018, és quan es decideix aplicar un nou pla de control per risc a aquelles subvencions litigioses" i recalca que el testimoni i investigat van afirmar desconéixer fins aleshores que les dues societats estaven participades per familiars del president de la Generalitat.

Per tant, el jutjat conclou que les dates en què es produeix la carta i la data en què es realitzen les actuacions de control de la concessió de les subvencions "no pareix correspondre's" i açò "ofereix indicis suficients d'absència de veracitat en el document litigiós respecte de les operacions de control practicades en el moment oportú, encara que sí posteriorment, i a satisfacció per la documentació acompanyada en les actuacions".