Educació activa el 3 de juliol l'admissió per al pròxim curs en les 24 EOI valencianes

Així, per a l'alumnat matriculat en les EOI durant el curs 2019-20 i el que ha superat una prova de certificació o prova homologada el termini de sol·licitud d'admissió estarà obert del 3 al 14 de juliol. S'ha de fer telemàticament en la web 'telematricula.es' i el sol·licitant pot escollir un màxim de tres idiomes i fins a 50 combinacions horàries amb la possibilitat de seleccionar diverses escoles.

A partir del 3 de juliol les persones que vullguen sol·licitar l'admissió han de generar-se la clau per a realitzar la tramitació telemàtica en la finestra 'clau admissió' de 'telematricula.es'. Es demanarà el número de DNI de la persona, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement, l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una direcció de correu electrònic.

Els ciutadans estrangers q hauran d'omplir les mateixes dades però amb el seu NIE, a més d'emplenar una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d'estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona i l'acceptació de comprovació del Ministeri de l'Interior i una direcció de correu electrònic.

A partir d'ací es pot realitzar tota la tramitació telemàtica des de casa en la finestra 'procés d'admissió' del web en l'apartat dedicat a EOI i els sol·licitants poden també descarregar-se un manual d'instruccions per a realitzar cada pas.

El mateix 3 de juliol es publicaran les vacants provisionals i el 17 de juliol es podran consultar telemàticament els resultats de l'adjudicació de vacants per a l'alumnat.

Una vegada establit l'ordre, els candidats que hagen obtingut plaça han de formalitzar la matrícula durant el període del 20 de juliol al 9 de setembre. Dins d'aquest període, cada EOI establirà, i publicarà en el seu web, el calendari concret de formalització i entrega de la documentació requerida per a completar la matrícula.

A més, els dies 10 i 11 de setembre les EOI matricularan físicament amb cita prèvia l'alumnat que haja quedat en llista d'espera en l'adjudicació del 17 de juliol, segons l'ordre assignat per l'assistent telemàtic. Del 15 al 17 de setembre s'obrirà el segon període d'admissió i matriculació corresponent a la convocatòria extraordinària de les vacants d'idiomes i cursos disponibles.

CURSOS PER AL PROFESSORAT

D'altra banda, el període de sol·licitud d'admissió per al Pla integral d'aprenentatge de llengües per al professorat (PIALP) de nou ingrés estarà obert des de l'11 fins al 22 de juny a través d'Ovidoc. L'alumnat dels cursos presencials durant el curs acadèmic 2019-20 ha de realitzar la sol·licitud d'admissió a través de l'assistent telemàtic sense fer la sol·licitud prèvia en la plataforma Ovidoc.

La matrícula per a cursos en línia, tant per a professorat de nou ingrés com per a l'alumnat que haja superat el curs anterior, ha de formalitzar-se abans del 8 de juliol.

Per quart any consecutiu, les EOI acullen una part del PIALP per a millorar el nivell d'anglés i valencià amb l'objectiu de garantir progressivament la formació en llengües del professorat. Així, els docents podran rebre formació en idiomes de manera gratuïta en anglés i en valencià fins al nivell C1. El professorat també podrà optar a cursos en línia del B2 i C1 d'anglés i C1 de valencià.

Podrà optar en aquests cursos tot el professorat en actiu, tant funcionaris de carrera com interins, de centres públics, i també personal docent de centres concertats.

PROVES DE NIVELL

D'altra banda, l'alumnat que acredite un domini suficient de les competències d'un idioma es pot incorporar a qualsevol curs o nivell si supera una prova de nivell. La inscripció a aquesta prova es podrà efectuar de l'11 de juny al 16 de juny per a la convocatòria ordinària, i de l'1 al 6 de setembre per a la convocatòria extraordinària.

Cada escola ha de publicar el calendari per a realitzar-la, però els resultats s'han de fer públics abans de les 22 hores del dia 10 de juliol en convocatòria ordinària, i del 16 de setembre en convocatòria extraordinària per a poder inscriure's en el període d'admissió corresponent.