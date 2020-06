Tres detinguts a València per violència de gènere en 24 hores, dos per infringir ordres de protecció

Sobre aquest tema, el regidor de Protecció Ciutadana de l'Ajuntament de València, Aarón Cano, ha manifestat que la Policia Local de València ha extremat "la vigilància des de l'inici de l'estat d'alarma per a protegir les dones en risc".

El responsable de Seguretat en el consistori ha recordat "l'amenaça diària que suposa la violència de gènere per als drets i llibertats fonamentals d'una democràcia". "Per açò no baixarem mai la guàrdia per a protegir-les permanentment", ha insistit Cano.

La primera de les detencions es va produir ahir a la vesprada quan agents del grup GAMA van detindre un home per infringir una ordre de protecció en vigor cap a la seua exparella a través del perfil fals que suposadament va crear en una xarxa social per a contactar amb la seua exparella. L'ordre obligava el detingut a romandre a 500 metres de la víctima i a no mantindre amb ella cap comunicació.

Els fets van ocórrer sobre les 16.00 hores, quan els agents es van dirigir al domicili de la víctima, a petició d'ella, per a informar-los d'una situació de possible trencament de l'ordre de protecció.

La dona va manifestar haver rebut, feia mesos, una sol·licitud d'amistat a través d'una xarxa social que, en vindre-li suggerida per una altra amistat, va decidir acceptar.

A partir d'eixe moment, la víctima explica que va entaular conversa amb la persona propietària del perfil i que, posteriorment, també va parlar amb ella per missatges i per telèfon.

No obstant açò, l'actitud de l'home va anar pareixent-li cada vegada més estranya, fins al punt de sentir-se assetjada i comunicar-li-ho directament.

Com a conseqüència, la dona explica que el suposat propietari del perfil es va posar nerviós, va acabar reconeixent ser la seua exparella i li va demanar que no cridara a la Policia.

SUPLANTACIÓ D'IDENTITAT

Els policies van comprovar que, efectivament, la persona que hi havia darrere del perfil i del número de telèfon del que disposava la víctima era, en realitat, la seua exparella, que havia suplantat la identitat d'una altra persona. Per açò, va ser localitzat, detingut i traslladat a Dependències.

La segona detenció es va produir anit quan agents del grup GAMA van detindre un home de 46 anys pel presumpte trencament d'una ordre de protecció en vigor, derivada d'un delicte de violència de gènere contra la seua exparella.

Els fets van ocórrer a les 21.20 hores del dia 9 de juny de 2020, quan els agents van ser comissionats per la Sala del 092 perquè una dona hi havia cridat avisant que la seua exparella s'havia tornat a saltar l'ordre d'allunyament, havent sigut detingut ja el dia anterior pel mateix motiu.

Els i les agents van procedir a comunicar-se amb la víctima per telèfon, qui els va informar que s'havia creuat la seua exparella quan tornava de comprar i que ella li havia advertit que cridaria a la Policia.

La versió de la víctima va ser confirmada per un testimoni que va manifestar haver vist al condemnat en un bar que es troba a menys distància de la dona que l'exigida per l'ordre de protecció. Els agents es van dirigir al domicili actual de l'home i van procedir a la seua detenció i posterior trasllat a dependències.

L'última de les detencions s'ha produït aquest mateix matí quan agents de la 5ª Unitat de Districte han detingut un home per un delicte de violència de gènere.