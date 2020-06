Un informe xifra en 42.000 les morts que ha evitat el confinament en la Comunitat Valenciana

La directora general d'Anàlisi i Polítiques Públiques, Ana Berenguer, ha destacat que l'informe de l'Imperial College de Londres sobre les defuncions evitades a Espanya gràcies a la restricció de la mobilitat confirma els resultats avançats fa dos mesos i actualitzats fa tres setmanes pel grup d'anàlisi de dades i Intel·ligència Artificial de la Generalitat, que estima en 42.000 les vides que s'han salvat en la Comunitat Valenciana per l'aplicació de les mesures de confinament.

Berenguer explica que l'estudi dels investigadors britànics "és un gran aval i un contundent suport a l'excel·lent treball fet des de la Comunitat Valenciana". L'informe de l'Imperial College conclou que a Espanya s'han evitat 450.000 defuncions a causa de l'aplicació de les estrictes mesures d'aïllament social que es van introduir a meitat de març per a evitar l'extensió dels contagis.

"Són uns resultats que es poden interpretar com una validació externa del nostre treball ja que estan absolutament alineats amb les nostres estimacions", ha afegit.

L'estudi del grup d'anàlisi de dades de la Generalitat, comenta Berenguer, ja apuntava fa tres setmanes que l'aplicació i el compliment de les mesures de confinament han evitat uns 400.000 contagis i 42.000 defuncions, enfront dels 12.834 casos positius i les 1.279 persones mortes registrades a la data de realització del treball.

Aquestes dades es van obtindre a partir d'una projecció epidemiològica elaborada a partir de les dades de l'estudi de mobilitat de la xarxa de telefonia mòbil promogut per la Generalitat, que va confirmar que el 92% de la població va romandre en la seua àrea de residència en els dies no laborables, mentre que el 88% ho va fer en els dies laborables.

El grup responsable d'aquest treball, liderat per la comissionada de la Generalitat per a l'Estratègia Valenciana de IA, Nuria Oliver, està format per experts i expertes voluntaris de la Universitat Jaume I, la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández, la Universitat d'Alacant, la Universitat CEU Cardenal Herrera, i la fundació pública d'investigació sanitària Fisabio.

La directora general de Polítiques Públiques ha destacat també la solidaritat i responsabilitat dels valencians i valencianes ja que, "gràcies a l'exemplar compliment de les mesures de confinament, han aconseguit reduir els contagis i contindre l'extensió de la malaltia", per la qual cosa "l'èxit és dels valencians i les valencianes".