Antonio Pagudo, en 'El hormiguero': "En Benidorm he visto cosas que vosotros no creeríais"

El hormiguero comenzó la semana promocionando un producto de Atresmedia entrevistando este lunes a Antonio Pagudo. El actor presentó su nueva serie, Benidorm, que se ha estrenado en Atresplayer y "luego se emitirá en Antena 3", comentó Pablo Motos.

El presentador le preguntó por su estancia en la ciudad alicantina para grabar la ficción y Pagudo le contestó que "en Benidorm he visto cosas que vosotros no creeríais". También comentó que "al principio te llama mucho la atención ver gente divirtiéndose por la calle cualquier día a cualquier hora".

Eso sí, "al final te acostumbras y al cabo de diez días iba por sus calles buscando aventuras", afirmó entre risas. El presentador aclaró que "en Benidorm, la gente está todo el rato divirtiéndose. Por ejemplo, en otros sitios, por la mañana no están en los bares haciendo conciertos y allí, si".

Luis Piedrahita señaló que "han cotidianizado la fiesta y es su estado común", y Pagudo destacó que "Benidorm es el sitio de toda Europa donde más viagra se vende, no te digo más", comentario que sorprendió a Motos y sus colaboradores.

Motos también destacó una curiosidad de la serie: "¿Es cierto que te han tenido que afear porque dijeron que eras muy guapo para el papel?". Pagudo le contestó que "recibí la llamada del productor en la que me dijo que estaba encantado que estuviera en el proyecto, pero...".

"Me pidió que me abandonara un poquito y me dejara llevar porque mi personaje se tira todo el día en una silla. Me dijo que soy un tipo muy guapo, definido físicamente...", añadió, provocando las risas del presentador, Marron, Piedrahita y El Monaguillo.

Pero al actor no le costó mucho adaptarse al papel porque "ya venía con algún trabajo hecho de mi gira de teatro con Perfectos desconocidos, tomando postres, cañitas con su tapa... también soy muy fan de los frutos secos y los he tomado a todas horas para darle un poco de peso al personaje", concluyó el actor.