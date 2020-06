Coronavirus.- Fira València implanta un protocol de seguretat amb control de temperatura, estands amplis i sense paper

El protocol se cenyeix al marc normatiu impost per l'OMS i el Govern d'Espanya i ha tingut en compte el treball desenvolupat conjuntament amb l'Associació de Fires Espanyoles (AFE) i la Unió de Fires Internacionals (UFI), ha epxplicat la institució en un comunicat.

L'objectiu és "garantir a treballadors, proveïdors, expositors i visitants que Fira València és un espai completament segur davant de la Covid-19", ha destacat.

De forma genèrica, Fira València està potenciant la desinfecció de totes les superfícies de contacte en un procés continu de neteja general de les seues instal·lacions. A més, s'ha implantat un sistema de renovació de l'aire a través dels sistemes de ventilació i s'engegarà diversos sistemes específics de desinfecció per a grans espais.

En arribar a la fira, el visitant haurà de passar un control de temperatura i tindrà la seua disposició mascaretes i gel hidroalcohòlic en cadascuna de les portes d'accés. A més, s'eliminaran les cues d'accés mitjançant l'ampliació dels diferents fòrums i entrades sense menyscapte de l'obligatorietat de mantindre la distància social.

Dins dels pavellons es dimensionaran les zones d'exposició per a rebaixar la concentració d'estands i visitants i s'ampliaran prou els passadissos per a reduir la densitat de visitants. Fira València disposa de fins a set fòrums i portes d'accés i més de 250.000 m2 de superfície expositiva que poden ser utilitzats per a potenciar la dispersió de visitants.

En el cas d'esdeveniments, congressos o actes paral·lels, el protocol estableix també un control d'aforament en cadascuna de les sales així com la neteja completa de les mateixes després del seu ús. Els assistents podran, així mateix, seguir els actes a través de mitjans telemàtics i amb possibilitat d'interacció.

APOSTA PER LA DIGITALITZACIÓ

Altra de les mesures més destacades serà l'aposta per una "completa" digitalització en la relació de Fira València tant amb els seus expositors com amb els seus visitants. Així, per a evitar riscos de transmissió s'eliminarà el suport paper per a la informació de plànols, guies de visitants, llistat d'expositors, avisos d'actes paral·lels o agenda d'esdeveniments.

Tot açò se centralitzarà en una App Oficial que ja està en marxa i a través de la qual el visitant i expositor podrà tindre en la seua mà i amb un sol 'clic' tota la informació.

A més, Fira València va a potenciar la retolació de tot els seus espai així com la senyalística perquè el recorregut a través del recinte siga fàcil, còmode i segur. Els certàmens també digitalitzaran les seues conferències, esdeveniments o presentacions amb la finalitat de que puguen ser seguides a través de mig telemàtics.

PASSOS A SEGUIR SI ES DETECTA UN CAS

El Protocol també estableix els passos a seguir en la hipotètica detecció d'algun cas de Covid-19. Així s'ha establit un procediment d'aïllament de casos sospitosos i el reforç del servici mèdic ja existent permanentment en les instal·lacions de Fira València.

Fira València ha habilitat en la seua pàgina web un 'microsite' específic en el qual s'arrepleguen totes les mesures i protocols de seguretat i higiene que està implantant la institució i els seus productes firals i d'esdeveniments. A través d'