Igea señala que "lo más probable" es que no se presente a otro mandato aunque ahora no mira más allá de esta legislatura

Cuando se cumple un año desde las últimas elecciones autonómicas y casi el mismo tiempo desde que se cerró un pacto de gobierno con el PP para los próximos cuatro años Igea ha reflexionado sobre su futuro como candidato en una entrevista a Europa Press, en la que ha manifestado su intención inicial de no presentarse aunque "no tendría ningún problema en competir en una Primarias con Luis Fuentes".

"Mi intención ahora mismo no es presentarme a un siguiente mandato", ha sentenciado Igea, quien ha garantizado que sus objetivos actuales se basan en conseguir que el Gobierno regional cumpla su programa. "Ya he sido muchas cosas en cinco años", ha manifestado tras recordar su paso por el Congreso, por las Cortes y por la Junta.

El vicepresidente de la Junta ha insistido en su intención de ser fiel a sus principios, lo que le lleva a no preocuparse ahora por un nuevo mandato. "Lo que les decimos a los consejeros de Ciudadanos es que gobernemos como si sólo tuviéramos esta legislatura y eso es lo que hacemos todos. No penséis en las siguientes elecciones y no tengáis en consideración las encuestas", ha concluido.

Por último, Igea ha defendido como "una bendición" la limitación de mandatos. "Cuando vives tu tiempo en política como un tiempo limitado tu objetivo es hacer cosas, es cambiar cosas, nuestro objetivo es esta leguislatura, no miramos más alla", ha concluido.