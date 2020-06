Tu horóscopo diario: sábado 6 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 6 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Acoge con gusto la sugerencia de un amigo o de una amiga para realizar algo que te está constando trabajo y que supone actuar con algo de picardía y no tan a pecho descubierto. No es cuestión de que mientas, sino de que no se te note tanto lo que piensas.

Tauro

Si crees que alguien te está infravalorando, demuéstrale que no tiene razón y que es su problema si no sabe ver lo que tiene delante. Un apersona te va a ayudar a destapar ese juego que ahora no te interesa ya más seguir. Saca lo mejor que hay en ti.

Géminis

Hoy sólo te interesa la tranquilidad y la calma a tu alrededor y quizá vas a pedir a tu pareja o a la familia que te deje estar a tu aire, en ti mundo particular. Puede que les cueste aceptarlo, pero explícales que es algo que necesitas y que será para bien.

Cáncer

Si no tienes pareja, no debes obsesionarte con ello, pero tampoco cerrarte a las llamadas de atención que alguien te está haciendo, quizá a través de las redes sociales o de las apps en las que puedes encontrar a una persona que es bastante interesante.

Leo

Puede que no te lo pida, pero aún así, vas a dar un consejo a un hijo o a otro familiar que le hará ponerse un poco en tensión o no le sentará demasiado bien que intentes meterte en su vida. Valora que puede llevar un poco de razón y procura hacerlo con empatía.

Virgo

No te sientes demasiado bien con ciertos gestos que ha tenido tu pareja últimamente, y eso ha traído como consecuencia algunas discusiones por temas domésticos. Analiza si eso se debe a una falta de sinceridad en las intenciones por ambas partes.

Libra

Comienzas a salir de una racha un poco adversa en lo personal y emocional. aunque lentamente porque todavía no has llegado a asumir del todo ciertos hechos que te ha tocado vivir. Debes tomar distancia de ellos y pensar que ahora estás en el presente y no en el pasado.

Escorpio

Te apetecerá descontrolar un poco y hacer lo que te apetezca sin pensar en nada más. Está claro que necesitas desahogarte, pero no te conviene ir demasiado lejos en ningún sentido, por muchas ganas que tengas. Procura actuar con sentido común.

Sagitario

Mucho optimismo y buen humor hoy y lo vas a derrochar por todas partes, así que vas a dar a alguien una alegría con tu conversación porque contarás cosas divertidas. Esa nueva mirada que hay en ti hoy te va a traer algo bueno que no esperas.

Capricornio

Debes de controlar ciertos rasgos egoístas que hoy pueden aparecer en ti porque te apetecerá demasiado hacer algo sin pensar en nadie más. Eso, a la larga te puede perjudicar mucho más de lo que crees e incluso perder a alguien muy valioso para ti.

Acuario

Hoy vas a tener la suerte de cara en pequeñas cosas cotidianas, esas cosas que no son trascendentales, pero que si se tuercen pueden fastidiar mucho la jornada y ponerte de mal humor. Pero no debes preocuparte porque alguien, además, te va a ayudar en todo eso.

Piscis

Todo lo que sean recursos compartidos o una vivienda hoy pasan a ser algo en lo que debes colaborar mucho sin pensar si te gusta o no. Simplemente, hazlo y no te plantees qué parte del asunto es el que no te apetece hacer. Es importante tu actitud.