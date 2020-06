Coronavirus.- Minuts de silenci i dolor a tota la Comunitat Valenciana en record a les víctimes de la pandèmia

El president de la Generalitat, Ximo Puig, juntament amb la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i altres integrants del Consell han participat en aquest homenatge a les víctimes de la pandèmia davant el Palau de la Generalitat.

També la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, acompanyada pel subdelegat del Govern a València, José Roberto González, ha presidit el minut de silenci que ha tingut lloc en la seu de la institució.

També han assistit el cap de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat, Fernando García-Vaquero; el cap superior de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita, i el general cap de la VI Zona de la Guàrdia Civil, José Hermida, entre d'altres.

Igualment, s'ha recordat als morts a causa d'aquesta pandèmia amb un minut de silenci en les Subdelegacions del Govern a Castelló i Alacant, on els actes han estat presidits per les subdelegades del Govern en aquestes províncies, Soledad Ten i Araceli Poblador, respectivament.

Així mateix, les diputacions de València, Alacant i Castelló han expressat els seus respectes amb el silenci. El màxim responsable de la corporació provincial castellonenca, José Martí, ha subratllat l'"absolut reconeixement de tota la societat espanyola a les víctimes de la pandèmia i suport als seus familiars".

També ha enaltit l'"extraordinari treball de tots els professionals que des dels diferents àmbits han fet front al virus". "Des de l'ajuntament d'ajuntaments que és la Diputació volem recordar-li a la ciutadania que estem ací i que treballarem perquè les conseqüències econòmiques i socials del la pandèmia siguen les menors possibles", ha postil·lat.

Al llarg de tot el territori, els municipis s'han sumat al dol. A València, l'Ajuntament tanca aquest divendres el període de dol oficial en memòria de les persones que han perdut la vida a conseqüència de la Covid-19. Des del passat 1 d'abril les banderes han onejat a mitja asta i els edificis monumentals de la ciutat han estat sense il·luminació.

21 SALVES

L'alcalde, Joan Ribó, acompanyat de membres de la corporació, ha assistit al minut de silenci que s'ha guardat en la porta principal de l'edifici consistorial en record de totes les víctimes. Com en les ocasions més importants, l'acte ha sigut acompanyat pel dispar de 21 salves.

Es fa coincidir així la finalització del dol amb la del que va decretar el govern estatal, el més llarg de la democràcia, com a homenatge a les víctimes del coronavirus.

En acabar, Ribó ha fet una doble crida a la ciutadania "perquè mantinga les mesures de seguretat i perquè contribuïsca en l'incentivament de l'economia". El primer edil ha explicat que, amb aquesta mostra de dolor, l'Ajuntament "ha volgut fer un homenatge per a totes les persones que han faltat, valencians i valencianes que a conseqüència d'aquesta crisi sanitària han perdut la vida".

"Amb aquest acte vam mostrar la solidaritat amb totes les persones que han patit l'impacte d'aquesta pandèmia i fem una crida a tota la societat valenciana perquè conserve i mantinga la disciplina que manen les autoritats sanitàries. No hem eixit de la crisi, estem fent-ho però hem de respectar les normes que ens han encomanat per a previndre la propagació del virus, i també hem de reactivar l'economia per a parar tota la destrucció d'ocupació i tornar al rellançament de la ciutat", ha asseverat.

"SEMPRE EN LA MEMÒRIA"

Per la seua banda, l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, ha declarat que "hui acaben els deu dies del dol oficial decretat pel Govern, però les víctimes que s'ha cobrat la pandèmia i el dolor de les seues famílies, romandrà sempre en la memòria dels castellonencs".

L'Ajuntament de la capital de la Plana, amb les banderes a mitja asta i els minuts de silenci, ha volgut unir-se a aquesta mostra pública de profund respecte a les persones que han patit el dur colp de la malaltia. "Gràcies a la col·laboració ciutadana, hem avançat en la lluita contra la pandèmia, però hem de seguir protegint la salut de totes i tots i, per a açò, és fonamental seguir complint les mesures sanitàries", ha conclòs Marco.