Los dos acusados de apredear el autobús de HazteOir en Lena reconocen los hechos y aceptan multa de 2.164 euros

Además, los acusados asumieron el pago de una indemnización de 1.306,58 euros a la empresa Ecobús por los daños causados. La acusación particular retiró su petición de responsabilidad civil por daños morales.

La vista oral estaba señalada para este viernes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo, aunque la conformidad alcanzada entre las partes evitó su desarrollo. a finales del año 2016, la asociación HazteOir inició una campaña informativa para exponer su postura frente al contenido que presentaban diversas leyes autonómicas, las cuales supuestamente presentaban "adoctrinamiento sexual".

En ese marco, en Madrid, a finales de febrero de 2017, puso en circulación un autobús que en su parte exterior, zonas laterales, exponía los siguientes mensajes: "Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen. Si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siéndolo", "No permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. Infórmate con el libro que no quieren que leas. Pídelo gratuitamente en