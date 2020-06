Carme Ruscalleda en 'Conversaciones Al Revés': “Estamos genéticamente preparados para la supervivencia”

La situación excepcional que vivimos nos ha hecho volver a poner el foco en lo esencial, un cambio de perspectiva que inspira ‘Conversaciones Al Revés’. Esta iniciativa digital de SM, conducida por la periodista María Gómez, nos invita a reflexionar a través de entrevistas con personalidades de la cultura, el deporte y la educación sobre los descubrimientos que nos ha traído esta inusual experiencia.

Con sus pequeñas historias, que son también las nuestras, dichas conversaciones irán construyendo un retrato caleidoscópico de la sociedad actual y de esa mirada común, de la mano de invitados como el periodista Iñaki Gabilondo, el padre Ángel, el cómico Javier Cansado, la cantante y compositora Eva Amaral, la periodista Gemma Nierga, el escritor Roberto Santiago, el director Daniel Sánchez Arévalo…

Todos los encuentros de 'Conversaciones Al Revés' son accesibles y se pueden seguir a través de Instagram TV, YouTube y desde la página web de SM los lunes y jueves a partir de las 20.30 horas.

Carme Ruscalleda: “No te hacen descuentos por ser mujer”

La chef de la felicidad, Carme Ruscalleda (San Pol de Mar, 1952), es la única mujer del mundo con siete estrellas Michelín. Esta artista de los fogones, que transmite belleza incluso en la juliana, defiende la austeridad en el buen comer. Ha pasado estos meses “limitada de acción, pero trabajando mucho” para cuando todo vuelva. Con el cierre de los restaurantes por la pandemia, su mundo “se ha parado drásticamente”, se sincera Ruscalleda, que se esfuerza en “alimentar la ilusión” de su equipo de cara al regreso.

“Crear nuevas fórmulas” y “dar fórmulas para cocinar en casa” han sido algunas de sus iniciativas para superar el confinamiento con buena salud. Piensa que este tiempo “ha servido para poner el foco” en palabras como “huerto” o para “releer la tradición que nos ha hecho llegar hasta aquí”.

Durante la entrevista con María Gómez, Ruscalleda habla de la importancia de introducir la nutrición en las escuelas desde Primaria, para que los niños descubran “su cultura y las culturas del mundo, el valor de los alimentos y cómo sientan”. Luego, cada uno “cuando sea mayor que haga lo que quiera” porque, a su modo de ver, quien tiene conocimiento “sabe elegir”.

Carme Ruscalleda considera que distinguir entre hombres y mujeres en importantes premios de cocina -como algunos que ella ha rechazado- “es un agravio” y que les deberían medir “con el mismo listón”. “Cuando una mujer decide poner un establecimiento, lo está haciendo con la misma ambición profesional, con un equipo mixto como ellos, pagando el producto al mismo precio”, defiende, recalcando que “no te hacen descuentos por ser mujer”, ni el estado ni los clientes te disculpan. “Mídannos con el mismo rasero”, reinvindica.

“Cuando una mujer decide poner un establecimiento, lo está haciendo con la misma ambición profesional”

Que, cada vez más, se hable de chefs en alta cocina sin distinguir su género es algo que ellas “se están ganando a pulso”, dice. Destaca también que en su campo hay cada vez más mujeres y con cargos, lo que ayudará a que la sociedad lo naturalice, pero aún es como “un prado con unas florecitas rojas que destacan”.

La magia de la cocina

“Siempre he disfrutado mucho comiendo. Mi madre dice que era como un perrito porque siempre olía primero” el plato, recuerda, y lo sigue haciendo. La chef se traslada a esos domingos de ‘arròs a la cassola’ en familia. Reconoce que ya entonces le llamaba la atención cómo, “con los mismos ingredientes”, una misma receta podía saber distinto cada vez. Con los años ha descubierto que la cocina es “interpretar una partitura”: “Aunque sean las mismas notas o ingredientes, el intérprete es diferente”. “Ahí está la magia de la cocina”, subraya.

En lo personal, el confinamiento no le ha perjudicado: “Toco muchos palos, llevo una vida que no es nada aburrida. Tengo en mis cuatro paredes un mundo de color: escribo, dibujo, pinto… hay que encontrar ese yo que es capaz de hacer muchas cositas”, recomienda. Este universo propio es su receta para “cultivar la ilusión y el optimismo”. Cree que esta crisis sanitaria ha puesto sobre la mesa “esa capacidad del ser humano de ‘no podrán conmigo’. En ese trabajar bajo mínimos, yo voy a dar el máximo. Estamos genéticamente preparados para la supervivencia, lo sabía y ahora lo he redescubierto”. Por eso, no tiene ninguna duda: “Esto pasará, seguro”.

Las próximas entrevistas de ‘Conversaciones Al Revés’ serán con el cómico Javier Cansado (lunes 8 de junio) y la deportista Laia Palau (jueves 11 de junio).