Detingut un home de 30 anys per masturbar-se en l'antic llit del Túria en presència de menors

Els fets van ocórrer sobre les sis i mitja de la vesprada d'ahir quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a l'antic llit del riu, on pel que sembla hi havia un home masturbant-se davant uns menors, ha indicat la Prefectura en un comunicat.

Immediatament els policies es van dirigir al lloc on van localitzar un home que coincidia amb les característiques físiques aportades en la telefonada, que tractava d'abandonar el lloc, per la qual cosa li van donar l'alt.

En eixe moment van ser requerits per una dona que es trobava en companyia del seu fill de sis anys i un amic d'aquest de la mateixa edat, i els va manifestar que moments abans va veure com l'home introduïa una mà en l'interior dels pantalons i es masturbava buscant contacte visual amb els menors.

Els agents van observar diverses taques en l'entrecuixa dels pantalons i com en cert moment es tornava a introduir la mà en els pantalons en presència dels policies, per la qual cosa va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme.

El detingut, amb antecedents policials, ha passat en el matí de hui a disposició judicial.