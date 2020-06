María Patiño asegura que Anabel Pantoja recibe hasta 20.000 euros al mes por publicar contenido en sus redes sociales

Anabel Pantoja no solo es uno de los rostros de moda en los platós de Mediaset, ya que también se ha vuelto muy popular en Instagram, donde su naturalidad, su carácter espontáneo y sus populares vídeos haciendo deporte han hecho que aumenten rápidamente sus seguidores, habiendo alcanzado ya el millón.

La sobrina de Isabel Pantoja habría encontrado en Instagram una vía de obtener ingresos más allá de su participación en los programas de Telecinco. Así lo ha desvelado María Patiño en Sálvame, asegurando que su compañera estaría recibiendo cerca de 20.000 euros al mes por sus publicaciones.

"Conozco a su community manager, conozco la empresa en la que está y conozco las marcas con las que colabora", ha explicado presentadora de Socialité. En este sentido, la periodista ha dicho que Pantoja "es una preceptora creíble por su autenticidad, no vende lo que no es": "Es un perfil de una chica normal, rellenita, no es la típica top model".

Además, Patiño ha subrayado que la influencer habría llegado a ganar "alrededor de 4.000 euros por tres stories en una mañana" por una marca con la que ella misma ha llegado a trabajar.

Las palabras de la colaboradora han sorprendido a sus compañeros en el plató, donde se han intercambiado varias opiniones. Por un lado, Kiko Matamoros cree que Pantoja tiene "un perfil bajo" y que, si recibiera semejante dineral, no estaría trabajando en Sálvame. Por su parte, Carlota Corredera ha valorado que "para tener tantas marcas necesitas un escaparate como este".

El nombre de Anabel Pantoja es uno de los más repetidos en los últimos días en el magacín de las tardes de Telecinco, ya que el programa sacó a la luz un controvertido vídeo donde esta aparecía discutiendo con su pareja, Omar El negro, después de una fiesta con amigos.