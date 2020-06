La Generalitat té reserves de material sanitari per a mig any i mantindrà almenys tres magatzems

La Generalitat disposa de material sanitari per als pròxims sis mesos davant possibles rebrots del coronavirus, entre les reserves de Fira València i les compres concertades. Juntament amb aquest magatzem es mantindran "almenys" altres dos a Alacant i Castelló, amb la intenció de "comarcalitzar-los encara més per a donar la resposta més ràpida possible".

Així ho ha avançat el president, Ximo Puig, en una visita a la central logística de 15.000 metres quadrats des d'on cada setmana es realitzen unes 4.000 comandes a hospitals, centres de salut, residències, ajuntaments o cossos com policies locals.

Ara hi ha "una clara tendència de baixada de la pressió", amb la capacitat al 70% del que va arribar a estar en el pic de la pandèmia, quan arribaven a descarregar quatre o cinc avions alhora, ha comentat en la visita el director d'operacions, Miguel Ángel Camarero.

Totes les càrregues es comproven i hi ha una reposició diària de material, ja que cada dia ixen uns quatre camions carregats. Açò permet que setmanalment se subministre una mitjana de dos milions de mascaretes, cinc milions de guants, 120.000 bates, 125.000 granotes, 30.000 ulleres de protecció i 20.000 litres de gel.

Més vaixells i avions amb respiradors

Entre el material emmagatzemat i l'encarregat, la Generalitat compta amb 102 milions de guants, 60 milions de mascaretes, sis milions de bates, tres milions de calces, dos milions de barrets, 640.000 davantals i 610.000 granotes (equips EPI).

Aquest dijous, 4 de juny, arriba un carregament de tres milions de guants. La via marítima que es va iniciar la setmana passada continuarà al juny i juliol amb l'arribada de 40 contenidors, 34 en camí, i huit vaixells dels quals cinc han partit.

També s'espera l'arribada de dos vols amb 200 respiradors invasius, un la pròxima setmana i un altre a mitjan juliol. Aquesta última compra es va realitzar abans de la situació actual de la pandèmia, ja amb empreses valencianes que fabriquen respiradors "de gran qualitat".

Puig ha cridat a potenciar aquesta producció pròpia i "enfortir una indústria europea potent" per a evitar situacions d'estrés en dependre d'altres països, equilibrant la balança entre les compres a la Xina amb les locals. També "aprendre la lliçó que cal millorar la logística en la modernització del sistema sanitari, una logística del XXI", a partir de l'exemple de Fira València.

Com a balanç, ha recordat el "tsunami que va desbordar a tots" a l'inici de la pandèmia i ha reiterat les seues disculpes als sanitaris, a més de garantir la "normalitat absoluta" en el control dels subministraments malgrat l'estat d'alarma. El comissionat per a les compres es mantindrà "fins que la situació s'estabilitze definitivament".