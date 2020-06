CCOO reclama a Hila que "solucione inmediatamente" la "intolerable situación" en la oficina de atención de Avenidas

En un comunicado, la sección sindical de CCOO en Cort critica que ni Función Pública ni Gobierno interior "han tomado las medidas necesarias" para que la reincorporación de la plantilla "se hiciese con las suficientes garantías de seguridad desde todos los parámetros de la Prevención de Riesgos Laborales".

CCOO ha advertido de que el volumen de ciudadanos que acuden a la oficina "ha sido cada día mayor", con un incremento notable desde el pasado lunes. "El personal funcionario que atiende esa oficina no puede más, se les exige una carga de trabajo inhumana, atienden sin parar numeroso trámites, se les reprocha que haya filas de espera en la calle tan numerosas", ha denunciado el sindicato.

La organización ha alertado de que este martes "ya se produjeron las primeras bajas por estrés laboral y no se descarta que haya más en los próximos días".

CCOO atribuye esta situación a "la falta de coordinación y el desacuerdo" entre los regidores de Urbanismo, Neus Truyol, Función Pública, Adrián García, y Gobierno Interior, Alberto Jarabo. "Facilita que personas que necesitan trámites e información de urbanismo, al no encontrar nadie de esa Área, descarguen sus quejas hacía el personal funcionario de la oficina", han protestado.

La sección sindical también ha asegurado que las pantallas de protección "no cumplen con las medidas de seguridad y no cubren todos los espacios necesarios", y ha alertado de que a Función Pública "se le ha acabado el presupuesto" para la dotación de equipos de protección individual. Igualmente, CCOO ha sostenido que "no se refuerza la dotación de personal de ninguna manera ni se ponen mamparas".

"La respuesta de hoy mismo de Función Pública ante la exigencia de CCOO de que se adopte una solución urgente ha sido 'que lo arregle el Departamento'", han denunciado CCOO, que censura que los responsables "se pasan la pelota de una regiduría a otra", motivo por el que piden la intervención del alcalde.