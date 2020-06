Investigadores de la UPC localizan dos fragmentos del meteorito de Barcelona que cayó en 1704

Un 25 de diciembre de 1704 una bola de fuego caía sobre Terrassa. Se le bautizó como el 'meteorito de Barcelona' y fue un fenómeno observable de Marsella a Barcelona. Aún así, y a pesar de los testimonios, hasta el día de hoy se creía que no se habían encontrado fragmentos que lo demostrasen.

Ahora, la revista 'Meteoritics and Planetary Science' da a conocer el estudio sobre dos fragmentos de la colección de la familia Salvador de Barcelona, un linaje de naturalistas. En el artículo titulado 'The Meteorite de Barcelona: history, discovery and classification' se recopilan documentos históricos que dan constancia de la caída del meteorito y que constituyen un testimonio del origen divino atribuido en la época a estos fenómenos.

El estudio liderado por el investigador Jordi Llorca, director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (CRnE) de la UPC se ha realizado conjuntamente con el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, a través de un proyecto de investigación de la Secció de Ciències i Tecnologia del Institut d'Estudis Catalans.

El dia de Nadal de 1704 un fenomen totalment inesperat va trencar la calma del capvespre

El equipo de investigadores está formado por: Jordi Llorca, coordinador del estudio y director del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (CRnE) de la UPC; Marc Campeny, conservador de Mineralogia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; Neus Ibañez Cortina, conservadora del Gabinet Salvador del Institut Botànic de Barcelona; David Allepuz, del Observatori de Sant Julià de Vilatorta; Josep Maria Camarasa, del Seminari de història de la Ciència Joan Francesc Bahí; y Josep Aurell Garrido, del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont.

El meteorito es el séptimo más antiguo que se conserva en todo el mundo y el tercero más antiguo de Europa. Para su estudio se han utilizado técnicas avanzadas de análisis, como la tomografía de rayos X, microscopia electrónica y microsonda electrónica.

Meteorito de la colección Salvador. Josep Maria de Llobet

Dos fragmentos y muchas supersticiones

El 'meteorito de Barcelona' dio lugar a numerosas supersticiones. Los dos bandos de la guerra, en el periodo de la Guerra de Sucesión, lo utilizaron como propaganda. Los partidarios del Archiduque Carlos de Austria lo interpretaron como una señal de Dios a su favor, mientras que los del bando de Felipe V lo consideraron un aviso a los catalanes por la usurpación de la casa de Austria.

El estudio contiene una descripción petrográfica y geoquímica que ha revelado que los fragmentos (constituidos mayoritariamente por silicatos y pequeñas partículas metálicas) corresponden a una condrita ordinaria, de lo que se desprende que el meteorito provenía de un asteroide primitivo de las órbitas de Marte y Júpiter.

Los autores han comparado los restos del 'meteorito de Barcelona' con los cuatro meteoritos que se conocía que han caído en Cataluña. Los dos fragmentos analizados, de 50 y 34 gramos de peso, respectivamente, se encontraron en un tarro de vidrio mientras se catalogaba la colección Salvador. El sobre de dentro contenía una etiqueta incompleta y algo borrada, aunque aparecía la fecha de 1704.