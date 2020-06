La pandèmia redueix un 60% l'activitat trasplantadora en la Comunitat 

La Comunitat Valenciana està mantenint l'activitat de donació i trasplantaments durant la pandèmia, amb 71 donants d'òrgans des de gener dels quals 16 han sigut durant la crisi sanitària del coronavirus, si bé ha provocat una reducció del 60% en aquesta activitat des del 13 de març, fins als 31 trasplantaments.

Així ho ha indicat la Generalitat en un comunicat davant la celebració el primer dimecres del mes de juny, en el cas d'enguany demà, del Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada "molt significativa que commemora el gest de solidaritat i generositat de la societat i dels familiars, ja que tota donació d'òrgans permet salvar vides".

Durant aquest any, a causa de la pandèmia, l'activitat trasplantadora s'ha vist "minvada", però "en cap moment ha deixat de funcionar". A nivell nacional, des del passat 13 de març l'activitat ha disminuït un 85%, no obstant això en la Comunitat Valenciana s'ha reduït un 60%.

En el període des que es va decretar l'estat d'alarma, des de l'Organització Nacional de Trasplantaments i les Coordinacions Autonòmiques de Trasplantament s'ha realitzat una "intensa" labor de coordinació i s'ha dissenyat un pla "específic" per a assegurar que tots els pacients en urgències puguen ser trasplantats.

De fet, la Comunitat Valenciana participa en el comité de persones expertes creat per l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) durant l'època de crisi generada per la pandèmia. Es tracta d'un comité coordinat per eixe organisme, i en el qual participen experts de malalties infeccioses i els coordinadors i coordinadores autonòmics de trasplantaments del País Basc, Madrid i la Comunitat Valenciana, aquesta última, a través del coordinador autonòmic de trasplantaments, Rafael Zaragoza.

Quant a les donacions d'òrgans, la Comunitat Valenciana ha registrat des de gener de 2020 un total de 71 donants d'òrgans, 16 d'eixes donacions s'han produït des de l'inici de l'estat d'alarma (13 de març). A més, dels 71 donants, 24 d'ells ha sigut donació en asistòlia i s'han dut a terme 13 eixides de ECMO mòbil.

D'aquesta manera, des de gener s'han pogut dur a terme 150 trasplantaments d'òrgans, 31 durant l'època de la pandèmia. Del total de trasplantaments, 79 han sigut trasplantaments de renyó, 42 hepàtics, 10 cardíacs, 18 pulmonar i un de pàncrees.

Per hospitals, del total de trasplantaments, 26 s'han realitzat a l'Hospital General d'Alacant, sis a l'Hospital General Universitari d'Elx, 26 a l'Hospital Doctor Peset, 84 a l'Hospital La Fe i huit en infantil de l'Hospital La Fe.

Rècord de donacions en 2019

L'any passat, els hospitals valencians van batre el seu rècord quant al nombre de donants en registrar 255 durant tot l'any 2019, la qual cosa suposa un increment d'activitat de donació del 6,7% respecte a l'any anterior.

Així mateix, la taxa de donació durant l'any passat es va situar en 51,4 donants per milió de població situant-se per damunt de la mitjana nacional que se situava en 48,9 per milió d'habitants. Durant 2019, un 90% de les famílies valencianes van dir que sí a la donació.

Quant a trasplantaments, l'any passat es van dur a terme 552 trasplantaments en la Comunitat Valenciana. D'ells, 299 van ser trasplantaments renals, 140 trasplantaments hepàtics, 32 cardíacs, 74 de pulmó i set de pàncrees, la qual cosa suposa 111 trasplantaments per milió de població. A més, es van dur a terme 50 trasplantaments en altres autonomies amb òrgans procedents de la Comunitat Valenciana.