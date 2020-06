Avacu aconsella reclamar si les aerolínies no retornen bitllets

L'Associació Valenciana de Consumidors (Avacu) recomana reclamar si les companyies aèries no retornen l'import dels bitllets cancel·lats durant l'emergència sanitària del coronavirus.

El Ministeri de Consum va informar aquest dilluns de l'acció de cessació que té previst iniciar contra almenys 17 aerolínies sobre la base de la informació que van oferir als consumidors sobre els seus drets per la cancel·lació de vols.

Avacu dona el seu suport i aplaudeix aquesta acció del Govern, ja que diverses companyies no van informar correctament als usuaris davant la cancel·lació dels vols que tenien contractats.

En un comunicat, explica que els van oferir únicament un bo per a canviar en dates posteriors, però no la possibilitat de sol·licitar la devolució dels diners dels bitllets adquirits, com estableix la normativa.

Durant aquests dos mesos de confinament, molts consumidors s'han posat en contacte amb Avacu després de patir situació, indicant que havien acceptat el bo al no rebre una altra opció. Ja en té en marxa més de mig centenar de reclamacions contra les empreses per aquest motiu.

En la línia del Ministeri, aconsella als usuaris que es troben en aquesta situació que reclamen a les companyies a través del seu organisme de consum corresponent. Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb Avacu en els telèfons 96 351 66 44 i 96 352 68 65 o a través d''avacu@avacu.es'.