Detingut un home a València per colpejar la seua nóvia en la cara, agafar-la del pèl i amenaçar-la

Els fets van ocórrer durant la matinada del diumenge, sobre les 06.30 hores, en el districte de Maritím a València, han explicat les forces de seguretat en un comunicat. Els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats per la Sala del 091 perquè es dirigiren a un domicili on pel que sembla un home havia discutit amb la seua parella i es trobava molt agressiu destrossant les portes.

Quan els agents van arribar i van trobar la parella, ella estava en un "fort estat de nerviosisme". Els policies van esbrinar que els dos havien eixit eixa nit quan es van trobar amb un familiar i uns amics de la dona. L'home després d'un temps es va marxar a casa, però la dona es va quedar amb el grup.

Pel que sembla, al llarg de la nit, l'home va estar amenaçant i insultant la víctima a través de missatges al mòbil. Quan la víctima va arribar al domicili, ell l'havia estat esperant i va començar a recriminar-li i preguntar-li, presumptament de forma agressiva, on havia estat.

Així, l'ara detingut va començar a trencar portes i objectes de la vivenda i, pel que sembla, va arribar a propinar-li un colp en la cara a la dona, mentre l'agafava pel pèl i la sacsava.

Els policies van esbrinar que era la primera vegada que la víctima patia eixe tipus d'agressions, i que fins i tot havia patit el trencament d'un dit de la mà.

Per tot l'anterior, els agents van detindre el sospitós com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit familiar. L'individu ha passat a disposició judicial, que ha decretat una ordre d'allunyament i no comunicació amb la víctima.